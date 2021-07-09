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    Україна за місяць збільшила імпорт газу в 11 разів

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    100% обсягу газу у червні імпортовано віртуальним реверсом з&nbsp;Угорщини - Україна за місяць збільшила імпорт газу в 11 разів

    100% обсягу газу у червні імпортовано віртуальним реверсом з Угорщини

    Фото: slovoidilo

    Всього за шість місяців 2021 року імпортовано 651,46 млн кубометрів

    У червні 2021 року обсяг транспортування газу з ЄС в Україну склав майже 90,25 млн кубометрів, що в 11 разів перевищує обсяги травня.

    Як повідомили в компанії «Оператор ГТС України», 100% обсягу газу імпортовано віртуальним реверсом з Угорщини.

    Всього за шість місяців 2021 року було імпортовано 651,46 млн кубометрів, зокрема в режимі митного складу для зберігання у ПСГ 97,09 млн кубометрів. Чистий експорт природного газу з України до країн Європи в червні становив 14,92 млн кубометрів, реекспорт – 6,63 млн кубів.

    Всього за перше півріччя 2021 року експортовано 63,72 млн кубів природного газу та реекспортовано з митного складу ПСГ 689,47 млн кубів.

    Графіка: tsoua.com
    Графіка: tsoua.com

    «Попри наявність російських газопроводів в обхід України європейський ринок газу потребує диверсифікації маршрутів постачання у вигляді української ГТС. Унікальна розгалужена інфраструктура української ГТС дозволяє оперативно та гнучко реагувати на коливання попиту й за потреби надавати додаткові потужності для транзиту європейським партнерам.

    Але у разі відсутності довгострокового транзитного контракту інфраструктура ГТС буде оптимізована, і європейський ринок втратить ці маневрові потужності та потрапить у залежність від однієї монопольної структури. Загроза будівництва обхідних газопроводів та монополізації маршрутів постачання – це загроза для всіх європейців з точки зору енергетичної та економічної безпеки», – заявив гендиректор «Оператора ГТС України» Сергій Макогон.

    Він додав, що «Оператор ГТС України» продовжує співпрацювати з партнерами з Румунії та Молдови над розвитком транспортування природного газу Транcбалканським маршрутом з метою збільшення потужності імпорту.

    Нагадаємо, митна вартість імпортованого газу в червні зросла до 9 грн за кубометр.

    Водночас в ході торгів на українському ринку на початку липня ціна на природний газ вперше в історії перевищили 15 тис. грн за тисячу кубічних метрів. Ціни ростуть через високий попит і недостатню пропозицію.

    Станом на 8 липня спотова ціна на газ на европейському ринку раптово впала на 11 % – із 17 грн до майже 14,9 грн за кубічний метр (32,58 EUR за МВт-год) вслід за корекцією цін на нафту.

    До наступного опалювального сезону (2021/2022) Україна планує збільшити запаси газу в сховищах до 17 млрд кубометрів. Про це йдеться у розпорядження уряду №586-р від 9 червня 2021 року, яке опубліковане на урядовому порталі.

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    Теги: ЄС енергетика газ експорт імпорт ціни Угорщина Україна ГТС
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    Україна за місяць збільшила імпорт газу в 11 разів