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    Зеленський подзвонив до Ердогана. Говорили про газ і не тільки

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    Зеленський дякував Ердогану за підтримку - Зеленський подзвонив до Ердогана. Говорили про газ і не тільки
    Зеленський дякував Ердогану за підтримку

    Два президенти обговорювали шляхи співпраці

    Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом. Глави держав домовилися про співпрацю у сфері диверсифікації джерел та маршрутів поставок газу.

    Стратегічне партнерство між Україною й Туреччиною динамічно розвивається і є прикладом справжніх дружних стосунків, що підкріплюється конкретними справами. Про це повідомляється на сайті Офісу Президента України.

    Зеленський та Ердоган обговорили перспективи взаємодії в енергетичній сфері і домовилися про спільне опрацювання можливих варіантів взаємодії у цій галузі.

    Глава держави подякував Туреччині за рішучу підтримку України на шляху до набуття повноправного членства в НАТО, зокрема під час Брюссельського саміту Альянсу. «Особливо ціную цей дружній прояв в умовах агресії РФ проти України», – наголосив він.

    Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і президент РФ Володимир Путін зідзвонилися на тлі візиту президента України Володимира Зеленського до Туреччини і відправки бойових кораблів ВМС США в Чорне море.

    Теги: Реджеп Таїп Ердоган Чорне море газ Володимир Зеленський президент
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    Зеленський подзвонив до Ердогана. Говорили про газ і не тільки