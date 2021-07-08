Зеленський подзвонив до Ердогана. Говорили про газ і не тільки

Два президенти обговорювали шляхи співпраці

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом. Глави держав домовилися про співпрацю у сфері диверсифікації джерел та маршрутів поставок газу.

Стратегічне партнерство між Україною й Туреччиною динамічно розвивається і є прикладом справжніх дружних стосунків, що підкріплюється конкретними справами. Про це повідомляється на сайті Офісу Президента України.

Зеленський та Ердоган обговорили перспективи взаємодії в енергетичній сфері і домовилися про спільне опрацювання можливих варіантів взаємодії у цій галузі.

Глава держави подякував Туреччині за рішучу підтримку України на шляху до набуття повноправного членства в НАТО, зокрема під час Брюссельського саміту Альянсу. «Особливо ціную цей дружній прояв в умовах агресії РФ проти України», – наголосив він.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і президент РФ Володимир Путін зідзвонилися на тлі візиту президента України Володимира Зеленського до Туреччини і відправки бойових кораблів ВМС США в Чорне море.