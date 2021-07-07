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    17 грн за кубічний метр. Ціна на газ сягнула рекордної позначки

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    Ціни на українському ринку ростуть слідом за цінами на європейському ринку
    фото з відкритих джерел

    Ціни на газ в Европі піднялися до 13 річного максимуму

    Ціна на газ на газовому хабі TTF в Нідерландах 6 липня підскочила до понад 17 грн за кубічний метр (37,8 EUR за МВт-год) – до 13 річного максимуму ( з 2008 року). Ціни зростають через зупинку газопроводу «Ямал-Европа» на планове технічне обслуговування. Планується також зупинка в липні першої гілки газопроводу «Північний потік-1».

    Дані: ueex.com.ua

    Дані: ueex.com.ua

    Ціни на українському ринку ростуть слідом за цінами на європейському ринку і вже побили історичний рекорд – 15 грн за кубометр. Деякі постачальники газу в Україні вже пропонують газ підприємствам теплокомуненерго та ОСББ за ціною 15 грн за кубометр. Ситуація набуває загрозливих масштабів. Водночас «Газпром» відмовляється бронювати додаткові транзитні потужності для експорту газу в Европу через Україну, що й спричинило різке зростання цін на европейському ринку.

    Глава ТОВ «Оператор ГТС України» Сергій Макогон звинуватив «Газпром» у зловживанні монополією на ринку. Він закликав Єврокомісію вплинути на «Газпром». За його словами, єдино можливий ринковий спосіб знизити ціну – це збільшити пропозицію. … Зараз Україна постійно пропонує ринку 62 млн куб м на добу додаткових потужностей, але «Газпром» не поспішає їх використовувати. І це цілком зрозуміло – навіщо докладати зусиль для зменшення ціни, за якою ти продаєш газ?» – підкреслив він.

    Водночас сайт «Газпрому» повідомляє про наближення до історичного рекорду експорту в першому півріччі 2021 року. «За січень-червень 2021 року «Газпром» видобув майже 261 млрд куб м газу. Це на 18% (на 39,8 млрд куб м) більше ніж за аналогічний період минулого року. Експорт в країни далекого зарубіжжя досяг 99,9 млрд куб м. Зростання порівняно з аналогічним періодом 2020 року склало 25,7%, чи 20,4 млрд куб м».

    Втрата транзиту газу з Росії до країн Европи – це проблема не лише України, це проблема Европи. Таку думку в контексті ризиків добудови «Північного потоку-2» під час Українсько-словацького енергетичного форуму висловив гендиректор Оператора ГТС України Сергій Макогон.

    Він нагадав, що українська ГТС здатна транспортувати 146 млрд куб м газу на рік і завдяки своїй маневреності завжди була та залишається надійним виконавцем своїх зобов’язань і жодного разу не зупиняла транзит газу до країн Европи. Натомість російські морські газопроводи подібної гнучкості забезпечити не зможуть.

    «Ніяких зрушень ми не помічаємо. «Газпром» залишається монополістом і не допускає ні російських незалежних видобувачів до транзитних газопроводів, ні середньоазіатських. Фактично, «Газпром» повністю монополізував експорт газу з РФ трубопровідним транспортом», – говорить Макогон.

    «Навіть в «Газпромі» прогнозують, що цей рік буде дуже важким – рівень газу в європейських сховищах дуже низький і потрібно буде закачати дуже великий обсяг. Якщо «Газпром» не буде докуповувати у нас додаткові потужності, в Європі можуть бути проблеми з наповненням газосховищ. 15 млн кубометрів на добу – цього недостатньо. В моєму розумінні, «Газпрому» потрібні мінімум 63 млн куб. м пропонованих нами транзитних потужностей», – резюмував Макогон.

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    Теги: газ Газпром експорт ціни ГТС
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    17 грн за кубічний метр. Ціна на газ сягнула рекордної позначки