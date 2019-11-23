У Конгресі США розкажуть про роль Шокіна у пошуку компромату на Байдена, – CNN



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Шокін розповідав адвокату президента США про зустріч у Відні з депутатом Нуньєсом

Партнер особистого адвоката президента США Лев Парнас розповість на публічних слуханнях у справі імпічменту президента Дональда Трампа про зустріч конгресмена-республіканця Девіна Нуньєса з колишнім генпрокурором України Віктором Шокіним.

Про це заявив адвокат Парнаса – Джозеф Бонді, повідомляє CNN.

«Його клієнт (Лев Парнас – ред.) готовий розповісти Конгресу про зустрічі між головним республіканцем в Комітеті з розвідки Палати представників і колишнім українським прокурором, які відбулися минулого року у Відні для обговорення пошуків компромату на Джо Байдена», – йдеться в повідомленні.

За словами адвоката, колишній український генпрокурор розповідав Парнасу про зустріч минулого року у Відні з депутатом Девіном Нуньєсом.

«Нуньєс сказав Шокіну про термінову необхідність почати розслідування у справі Burisma, Джо і Хантера Байдена і будь-якого передбачуваного українського втручання у вибори 2016 року», – сказав Бонді.

Як зазначає видання, немає ніяких доказів того, що Байдени діяли неналежним чином. Також немає доказів на підтримку теорії змови про те, що Україна працювала з демократами, щоб втрутитися у вибори США 2016 року. Однак всі перераховані вище твердження є ключовими пунктами публічного захисту президента США, висунутого Нуньєсом і іншими республіканцями під час слухань щодо імпічменту в цьому місяці.

Нагадаємо, Голова юридичного комітету Сенату США Лінсді Грем надіслав лист до держсекретаря Майка Помпео з проханням надати документи щодо контактів п’ятого президента України Петра Порошенка з колишнім віце-президентом США Джо Байденом.