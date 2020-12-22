Україна заарештувала 32 судна, які заходили в порти окупованого Криму

Порушують українське законодавство переважно судна під прапором Росії, рідше – Сирії, Єгипту та Лівану

Прокуратура АР Крим та м. Севастополь встановила 32 судна, які порушили порядок в'їзду/виїзду з анексованого Росією півострова і за її клопотанням на них накладено арешти.

Про це в понеділок, 21 грудня, повідомила пресслужба прокуратури.

«Прокурори планують направити в українське бюро Інтерполу запит для внесення цих суден в базу розшуку, а також вимагати від іноземних держав міжнародну правову допомогу для здійснення арештів», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що Україна офіційно припинила функціонування всіх портів на окупованій території АР Крим та м. Севастополя та закрила гавані для міжнародного судноплавства з липня 2014 року.

«Однак деякі іноземні судна незаконно заходять до Криму, що кваліфікуються як дії, що підривають суверенітет України і порушують норми національного законодавства і тягнуть за собою кримінальну відповідальність судновласників, операторів і капітанів суден», – підкреслюють в прокуратурі.

У той же час, в прокуратурі Криму зазначили, що за останні роки кількість іноземних суден, що заходять в порти окупованого півострова, скоротилася з 162 до 15.

«Порушують українське законодавство переважно судна під прапором Росії, рідше – Сирії, Єгипту та Лівану, з якими в України відсутня міжнародна співпраця в цьому напрямку», – повідомляє відомство.

До слова, 19 грудня Міністерство закордонних справ підтвердило захоплення піратами шістьох українських моряків із судна Stevia біля берегів Нігерії.