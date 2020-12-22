  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Україна заарештувала 32 судна, які заходили в порти окупованого Криму

    • Розсилка
    <span>Судна-порушники внесуть в базу розшуку Інтерполу</span> - Україна заарештувала 32 судна, які заходили в порти окупованого Криму
    Судна-порушники внесуть в базу розшуку Інтерполу
    Фото: ЕРА

    Порушують українське законодавство переважно судна під прапором Росії, рідше – Сирії, Єгипту та Лівану

    Прокуратура АР Крим та м. Севастополь встановила 32 судна, які порушили порядок в'їзду/виїзду з анексованого Росією півострова і за її клопотанням на них накладено арешти.

    Про це в понеділок, 21 грудня, повідомила пресслужба прокуратури.

    «Прокурори планують направити в українське бюро Інтерполу запит для внесення цих суден в базу розшуку, а також вимагати від іноземних держав міжнародну правову допомогу для здійснення арештів», – йдеться в повідомленні.

    Відомо, що Україна офіційно припинила функціонування всіх портів на окупованій території АР Крим та м. Севастополя та закрила гавані для міжнародного судноплавства з липня 2014 року.

    «Однак деякі іноземні судна незаконно заходять до Криму, що кваліфікуються як дії, що підривають суверенітет України і порушують норми національного законодавства і тягнуть за собою кримінальну відповідальність судновласників, операторів і капітанів суден», – підкреслюють в прокуратурі.

    У той же час, в прокуратурі Криму зазначили, що за останні роки кількість іноземних суден, що заходять в порти окупованого півострова, скоротилася з 162 до 15.

    «Порушують українське законодавство переважно судна під прапором Росії, рідше – Сирії, Єгипту та Лівану, з якими в України відсутня міжнародна співпраця в цьому напрямку», – повідомляє відомство.

    До слова, 19 грудня Міністерство закордонних справ підтвердило захоплення піратами шістьох українських моряків із судна Stevia біля берегів Нігерії.

    Теги: Крим Росія прокуратура Сирія Інтерпол Севастополь арешт корабель Україна Ліван
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies