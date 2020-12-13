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    Суспільство

    Мінекології розслідує злочини окупантів проти довкілля в анексованому Криму

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    Фото з відкритих джерел - Мінекології розслідує злочини окупантів проти довкілля в анексованому Криму
    Фото з відкритих джерел

    Російська Федерація має заплатити за розливи нафти в Севастополі та Феодосії

    Росія буде обов'язково залучена до відповідальності за шкоду, завдану екології в анексованому нею Криму. Так заступник міністра охорони навколишнього середовища і природних ресурсів України Михайло Хорєв прокоментував Крим.Реаліїрозлив нафтопродуктів у Севастопольській бухті в грудні.

    «Відповідальність за розливи нафти в Севастополі під час окупації покладається на країну-окупанта. Зараз створена робоча група, яка спільно з прокуратурою Автономної Республіки Крим розробляє методики оцінки цього збитку. Ми хочемо прив’язати їх до військових злочинів і, відповідно, пред’являти ці позови в міжнародних судах», – зазначив Хорєв.

    Наразі немає реакції відповідних відомств Росії і окупованого нею Криму на цю інформацію.

    4 грудня повідомлялося про забруднення Севастопольської бухти нафтопродуктами, площа розливу склала 85 тисяч кв. м. Інспектори Чорноморо-Азовського морського управління «Росприроднагляду» звернулися до Південної транспортної прокуратури Росії і в поліцію для порушення кримінальної справи.

    У лютому 2020 року російський «Центр цивільного захисту» виявив в Севастопольській бухті масляниста пляма. Прокуратура і Нацполіція АРК після цього почали кримінальне провадження. Українські правоохоронці зазначили, що токсичні речовини потрапляють у Чорне море, створюючи загрозу для здоров’я населення і середовища.

    У січні цього року у Чорному морі біля берегів Криму також фіксували розлив нафти, плями були виявлені в 146,4 кілометрах від Феодосії.

    Як повідомлялося раніше, причиною виливу нафти може стати списаний корабель Чорноморського флоту «Керч».

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    Теги: Крим Росія окупанти Чорне море корабель
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