Росії заявила про перші за 10 років спільні навчання з кораблями НАТО

Востаннє кораблі Росії брали участь в спільних з кораблями НАТО навчаннях в 2011 році біля берегів Іспанії

У маневрах візьмуть участь, зокрема, кораблі США, Британії, Китаю, Японії, Туреччини і Філіппін

Кораблі Чорноморського флоту Росії разом з ВМС країн НАТО в лютому 2021 року візьмуть участь у міжнародних навчаннях «Аман-2021» в акваторії Пакистанського порту Карачі. Про це повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що це перші за 10 років спільні навчання Росії з кораблями військово-морських сил Альянсу.

Росію на навчаннях представлять фрегат, патрульний корабель, рятувальне буксирне судно, підрозділ морської піхоти, загін розмінування і вертоліт морського базування.

«У маневрах візьмуть участь кораблі ВМС США, королівський військово-морський флот Великої Британії, ВМС Китаю, Морські сили самооборони Японії, ВМС Туреччини, ВМС Філіппін, а також королівські морські сили Малайзії, ВМС Шрі-Ланки і військово-морські сили Індонезії», ─ йдеться у повідомленні.

Відзначається, що востаннє кораблі Росії брали участь в спільних з кораблями НАТО навчаннях в 2011 році біля берегів Іспанії.

Як повідомлялося, наступного року Військово-Морські сили ЗСУ планують приєднатися до операції НАТО у Середземному морі та направити двох представників Збройних сил до тренувальної місії НАТО у Республіці Ірак.