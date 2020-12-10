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    Росії заявила про перші за 10 років спільні навчання з кораблями НАТО

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    Востаннє кораблі Росії брали участь в спільних з кораблями НАТО навчаннях в 2011 році біля берегів Іспанії - Росії заявила про перші за 10 років спільні навчання з кораблями НАТО
    Востаннє кораблі Росії брали участь в спільних з кораблями НАТО навчаннях в 2011 році біля берегів Іспанії

    У маневрах візьмуть участь, зокрема, кораблі США, Британії, Китаю, Японії, Туреччини і Філіппін

    Кораблі Чорноморського флоту Росії разом з ВМС країн НАТО в лютому 2021 року візьмуть участь у міжнародних навчаннях «Аман-2021» в акваторії Пакистанського порту Карачі. Про це повідомляють росЗМІ.

    Зазначається, що це перші за 10 років спільні навчання Росії з кораблями військово-морських сил Альянсу.

    Росію на навчаннях представлять фрегат, патрульний корабель, рятувальне буксирне судно, підрозділ морської піхоти, загін розмінування і вертоліт морського базування.

    «У маневрах візьмуть участь кораблі ВМС США, королівський військово-морський флот Великої Британії, ВМС Китаю, Морські сили самооборони Японії, ВМС Туреччини, ВМС Філіппін, а також королівські морські сили Малайзії, ВМС Шрі-Ланки і військово-морські сили Індонезії», ─ йдеться у повідомленні.

    Відзначається, що востаннє кораблі Росії брали участь в спільних з кораблями НАТО навчаннях в 2011 році біля берегів Іспанії.

    Як повідомлялося, наступного року Військово-Морські сили ЗСУ планують приєднатися до операції НАТО у Середземному морі та направити двох представників Збройних сил до тренувальної місії НАТО у Республіці Ірак. 

    Теги: Росія США ЗСУ НАТО військові навчання корабель навчання ВМС флот
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