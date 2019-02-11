«Україна зазнає збитків»: голова ДРС закликала Кабмін навести лад у Держекоінспекції

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Ксенія Ляпіна вважає, що у суперечках між екоінспекціє і адміністрацією портів, ключову роль відігравало саме Міністерство інфраструктури

Немає порядку взаємодії морського порту, Адміністрації морських портів та екологічної інспекції, - Ляпіна

Неправомірна зупинка торгових суден Державною екологічною інспекцією в українських портах несе величезні фінансові ризики. Якщо ситуацію не виправити найближчим часом, то кількість кораблів, що заходять до українських портів, зменшиться. Про це OBOZREVATEL розповіла голова Державної регуляторної служби Ксенія Ляпіна.

За її словами, зараз немає порядку взаємодії морського порту, Адміністрації морських портів та екологічної інспекції. Це створює додаткові ризики, відповідно, власники кораблів змушені платити за страховку більше.

«Між органами та портом треба впорядкувати відносини. Хто за що відповідає і хто кого інформує. Зараз це не врегульовано. Також немає правил взяття проб. Як довести, що саме це судно завдало шкоди довкіллю? Пальцем в небо тут не можна, все має бути чітко і зрозуміло. Прямого зв'язку між кораблем і екологічним забрудненням акваторії часто зовсім нема і довести щось важко», — вважає Ляпіна.

Щоб не допустити погіршення економічної привабливості українських портів, Кабінету міністрів України важливо ухвалити підзаконні акти. Вже створено робочу групу, що повинна напрацювати рішення для голосування на Кабміні. У ній беруть участь всі зацікавлені органи і структури, крім екоінспекції.

«У них (Екоінспекції. — ред.) є свій підхід, що не подобається всім. Це не порядок взаємодії, а порядок домінування. Якщо екоінспекція домінуватиме над усіма — це неадекватно в сучасному світі. Повноваження треба чітко розподіляти, тому ми наполягаємо, щоб ключову роль тут відігравало саме Міністерство інфраструктури», — наголосила глава Регуляторної служби.

Зазначимо, початок упорядкування системи роботи екологів було покладено ухваленням закону «про введення єдиного вікна», що набув чинності у жовтні 2018 року. Закон, зокрема, передбачає митне оформлення документів в електронному вигляді та скасування радіологічного контролю екологами. Щоправда, остаточно врегулювати питання можна лише після прийняття підзаконних актів Кабінетом міністрів України.

Як раніше повідомлялося, у морському порту «Чорноморськ» простоює судно, затримане інспекторами Державної екологічної інспекції Кримсько-Чорноморського округу нібито за забруднення довкілля. Судно простоює в порту вже три доби.