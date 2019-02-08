ЗМІ: Держекоінспекція знову утримує судно в порту «Чорноморськ»



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Екологи затримали судно за забруднення навколишнього середовища

Держекоінспекція утримує судно через недопуск інспекторів для огляду судна

У морському порту «Чорноморськ» простоює судно, затримане інспекторами Державної екологічної інспекції Кримсько-Чорноморського округу нібито за забруднення навколишнього середовища. Про це повідомила виконавчий директор Громадської спілки «Асоціація морських агентств України» (АМАУ) Ксенія Підручна.

Зокрема, 2 лютого в процесі завантаження судна Hanseatic Eagle (прапор - Сінгапур) в порту «Чорноморськ» на борт прибули представники Держекоінспекції у супроводі еколога ДП «Адміністрація морських портів України» (АМПУ). Керуючись чинним законодавством України, капітан судна далі трапа їх не пропустив. Екологи покинули судно, попередньо взявши проби води з акваторії порту біля борту судна. Через два дні представники екоінспекції в супроводі еколога ДП «АМПУ» повернулися на борт судна Hanseatic Eagle і пред'явили капітану лист про нібито забрудненні акваторії порту судном. Капітан лист не прийняв, документи не підписував, до проведення інспекції, посилаючись на норми чинного законодавства, екологів не допустив.

У відповідь на дії капітана Держекоінспекція склала адміністративний протокол про недопуск інспекторів для огляду судна. У протоколі також було зазначено, що капітану судна необхідно з'явитися за вказаною адресою для розгляду справи. 5 лютого службі капітана морського порту «Чорноморськ» і морському агенту було надано рішення Держекоінспекції про затримання судна на підставі статті 91 Кодексу торговельного мореплавства України.

«Судно простоює в порту вже три доби. При цьому на сьогоднішній день ні капітан судна, ні морський агент не отримали від екоінспекції протокол. Оплата штрафу, а це всього близько 800 грн, дозволила б випустити судно. В даному випадку Держекоінспекція діє з перевищенням службових повноважень, і ми в черговий раз закликаємо капітанів морських портів і представників ДП «АМПУ» не сприяти незаконному затриманню судів», - підкреслила Підручна.

У 2018 році Державна екологічна інспекція Північно-Західного регіону Чорного моря в Одесі активізувала перевірки портових операторів та судів. Зокрема, 30 січня відомство склало адмінпротокол про те, що 24 січня ТОВ «Бруклін-Київ» проводило навантаження зернових вантажів на судно без узгодження технології навантаження даного виду вантажу з морською екологічною інспекцією. А це, на думку інспекції, є порушенням вимог щодо охорони територіальних внутрішніх морських вод від забруднення.

Співзасновник Risoil S.A. Шота Хаджішвілі 7 лютого повідомив про те, що в порту «Черноморcк» чиновники Держекоінспекції виписали ТОВ «Рісо Термінал» штраф нібито за недотримання технології навантаження: «Судно завершило навантаження, і співробітники екоінспекції прийшли робити радіаційний контроль. Все вантажні операції велися силами ДП (ДП «орський торговельний порт «Чорноморськ»), і РТК (робоча технологічна карта) у ДП є. Проте, екоінспекція виписала штраф на «Рісо Термінал», що був оплачений. Тим самим уникли простою балкера і отримали можливість зустрітися в суді з конторою, чиновники якої думають, що вони найрозумніші».

У жовтні представники Держекоінспекції неодноразово намагалися зробити неправомірний відбір проб ізольованого баласту на судні Navios Coral (прапор - Панама) в Миколаївському морському порту і морському порту «Чорноморськ», в результаті чого судновласник зазнав збитків через простій судна.

Найбільший же громадський резонанс отримали перевірки Держекоінспекцією ПАТ «Одеський припортовий завод», в результаті яких в морському порту «Південний» протягом двох тижнів були затримані сім судів з вантажем аміаку. Представники інспекції відмовляли в здійсненні екологічного / радіологічного документального контролю вантажу через порушення, нібито допущених при навантаженні з боку ОПЗ. При цьому претензії до самого вантажу або судам оголошені були.

У 2019, не зважаючи на зміни в законодавстві, що вступили в силу минулого року, відсутність у екоінспекторів повноважень оглядати судна, самостійно підніматися на борт, неправомірні затримання суден в морпортах України продовжилися: в морському порту «Чорноморськ» під час різдвяних свят інспектори Держекоінспекції спробували затримати три судна нібито за забруднення навколишнього середовища.

За оцінками директора «Трансшип-сервісу» Івана Ніякий, прямі втрати компанії від протистояння з екологами-корупціонерами за останні вісім років склали $ 3 млн.