Українці тримають у банках понад 640 млрд грн

За місяць вклади українців у банках збільшилася на 12 млрд

Станом на 1 грудня 2021 року загальна сума вкладів фізичних осіб у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів склала 641,2 млрд грн, що на 11,9 млрд більше, ніж станом на 1 листопада 2021 року. Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок грудня 2021 року:

вклади у національній валюті – 389,5 млрд грн;

вклади в іноземній валюті – 251,7 млрд грн.

Там також зазначили, що 98% вкладів у банках не перевищують 200 тис. грн, а тому підпадають під гарантії Фонду. Загальна сума цих вкладів складає 243,7 млрд грн.

Нагадаємо, в Україні вводяться в обіг нові монети номіналом у 10 гривень. Вони матимуть незвичайну ромбоподібну форму. Монети з'являться в обігу під завісу року, що минає – з 30 грудня.

Раніше в Україні з’явилася в обігу новорічна монета.

Читайте також: