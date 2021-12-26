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    Економіка та фінанси

    Українці тримають у банках понад 640 млрд грн

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    98% вкладів в українських банках не перевищують 200 тис. грн - Українці тримають у банках понад 640 млрд грн

    98% вкладів в українських банках не перевищують 200 тис. грн

    фото з відкритих джерел

    За місяць вклади українців у банках збільшилася на 12 млрд

    Станом на 1 грудня 2021 року загальна сума вкладів фізичних осіб у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів склала 641,2 млрд грн, що на 11,9 млрд більше, ніж станом на 1 листопада 2021 року. Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів.

    Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок грудня 2021 року:

    • вклади у національній валюті – 389,5 млрд грн;
    • вклади в іноземній валюті – 251,7 млрд грн.

    Там також зазначили, що 98% вкладів у банках не перевищують 200 тис. грн, а тому підпадають під гарантії Фонду. Загальна сума цих вкладів складає 243,7 млрд грн.

    Нагадаємо, в Україні вводяться в обіг нові монети номіналом у 10 гривень. Вони матимуть незвичайну ромбоподібну форму. Монети з'являться в обігу під завісу року, що минає – з 30 грудня.

    Раніше в Україні з’явилася в обігу новорічна монета.

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    Теги: рекорд новорічні свята
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    Українці тримають у банках понад 640 млрд грн