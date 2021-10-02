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    Рекордні врожаї в Україні. Гідрометцентр зробив прогноз на 2022 рік

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    Агрометеоролог прогнозує, наступного року є велика ймовірність отримати ще більший врожай - Рекордні врожаї в Україні. Гідрометцентр зробив прогноз на 2022 рік
    Агрометеоролог прогнозує, наступного року є велика ймовірність отримати ще більший врожай

    «Погода зараз для майбутнього врожаю – просто ідеальна»

    В Україні вперше за 20 років випало 495 мм опадів – це 120% середньої норми. Така сприятлива погода вплине на рекордну врожайність.

    Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловила начальниця відділу агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру Тетяна Адаменко.

    «Погода зараз для майбутнього врожаю – просто ідеальна», – зауважили в гідрометцентрі.

    За її словами, зараз в Україні - унікальне явище за останні 20 років: цього року не було ґрунтової посухи (на півдні України опадів було навіть більше, ніж на півночі). За вісім місяців 2021 року, знову ж вперше за двадцять років, отримали 495 мм опадів – це 120% середньої норми

    «Взимку був сніг. На ранні зернові культури впливають запаси вологи в ґрунті в першій половині літа – були дощі. Для пізніх культур, кукурудзи та соняшника, дуже важливі липневі опади – вони теж були. Дуже важливий температурний режим у серпні – він був ідеальним. Також зараз ідеальна ситуація для сівби озимих – за нормальним природним графіком (для наших широт) він повинен завершитися до середини жовтня. А раніше сівба озимих часто затримувалася через нестачу вологи в землі, й зерно визрівало гірше», - повідомила Тетяна Адаменко.

    Також вона додала, наступного року є велика ймовірність отримати ще більший врожай.

    «Правда, якщо зима не підведе... Хоча що нам від цього – хліб все одно постійно дорожчає, який би не був хороший у країні врожай пшениці», – підрезюмувала Тетяна Адаменко.

    Нагадаємо, як повідомляли раніше, в Українському гідрометеорологічному центрі не так давно заявили, що цього року у нас буде найбільший урожай пшениці з часів Київської Русі.

    Теги: рекорд
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    Рекордні врожаї в Україні. Гідрометцентр зробив прогноз на 2022 рік