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    Економіка та фінанси

    Держказначейство змінило рахунки для сплати податків

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    Держказначейство змінило рахунки для сплати податків

    рахунки вводяться в дію відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 №1203

    Державна казначейська служба України інформує, що з 1 січня 2020 року вводяться в дію рахунки для зарахування податків, зборів, платежів до державного і місцевих бюджетів. Про це повідомляється на сайті відомства.

    Як зазначається у повідомленні, рахунки вводяться в дію відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 №1203 (із змінами та доповненнями).

    Повний перелік нових рахунків:

    • державний бюджет;
    • місцеві бюджети.

    «Реквізити нових рахунків можна отримати у відповідних органах, що контролюють справляння надходжень бюджету, та на вебсторінках Головних управлінь Казначейства в областях та Києві», - додали в Казначействі.

    Нагадаємо, що усі банки України повністю завершили перехід на міжнародний стандарт номера банківського рахунка IBAN з 1 листопада 2019 року.

    Як повідомлялось, Державна казначейська служба України з 1 жовтня змінила реквізити рахунків для зарахування податків, зборів, та інших платежів до державного і місцевих бюджетів відповідно до стандарту IBAN.

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