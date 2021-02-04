Українцям перерахували пенсії: кому не дадуть надбавку

Кого не торкнувся перерахунок пенсій

З січня в Україні було проведено перерахунок пенсій тим, хто досяг 65-річного віку і виконав вимоги за страховим стажем. Однак працюючих пенсіонерів таке нововведення не торкнулося.

Як повідомляє «Пенсійний кур'єр» на своїй сторінці Facebook, також пенсійні виплати були перераховані тим українцям, хто крім досягнення певного віку виконав таку вимогу:

мають страховий стаж: чоловіки 35 років, а жінки – 30.

«Мінімальний розмір пенсій таких осіб з січня 2021-го не може бути нижче 2400 грн. Перерахунок пенсійної виплати здійснюють з дня встановлення нового розміру прожиткового мінімуму/мінімальної заробітної плати», – йдеться в повідомленні.

Але ця норма не стосується працюючих пенсіонерів (які здійснюють діяльність, пов'язану з отриманням доходу). Таким громадянам пенсія перераховується з урахуванням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, або мінімальної заробітної плати, визначених законом на дату звільнення або припинення такої діяльності.

Як підвищуватимуть пенсію 2021 року:

З 1 березня – індексація пенсій. Її параметри визначать у лютому, оскільки індекс, на який збільшуватимуть пенсію, рахується як 50% зростання за попередній рік заробітної плати в країні та інфляції.

У квітні відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для пенсіонерів, що працюють.

У липні підвищать виплати пенсіонерам 75 років, які мають стаж 20 років (для жінок) і 25 років (для чоловіків) – на 400 грн. Це зростання зачепить 1 млн пенсіонерів.

У липні буде збільшено прожитковий мінімум. В Україні перерахують усі надбавки до пенсій, усі понаднормові надбавки за стаж.

У грудні буде підвищення прожиткового мінімуму, що теж призведе до збільшення пенсій.

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