Україна та Данія змінили правила уникнення подвійного оподаткування

Міністр фінансів України підписав протокол про внесення змін до українсько-данської міжурядової Конвенції про уникнення подвійного оподаткування

Зокрема ставку податку збільшено до 5%

Міністр фінансів Сергій Марченко підписав протокол про внесення змін до Конвенції між урядами України і Данії про уникнення подвійного оподаткування.

Підписаний 2 лютого протокол вносить зміни до Конвенції з метою приведення її положень у відповідність до Модельної Конвенції ОЕСР, повідомляє Мінфін.

Протоколом про уникнення подвійного оподаткування та запобігання ухиленню від сплати податків зокрема передбачається:

оновлення переліку податків, на які поширюється дія Конвенції;

скасування нульової ставки оподаткування роялті у країні, в якій вони виникають (ставка оподаткування збільшена до 5% );

); розширення можливостей для податкових органів України і Данії здійснювати обмін податковою інформацією та надавати допомогу у стягненні податків;

доповнення Конвенції статтею «Право на отримання вигід», що обмежує можливості застосування пільгових положень Конвенції, якщо основною метою будь-якої операції є отримання таких пільг.

Суб’єктами виконання протоколу є Міністерство фінансів та Державна податкова служба України.

Нагадаємо, у грудні Верховна Рада ратифікувала угоду про уникнення подвійного оподаткування з Австрією.

Восени 2019 року парламент ратифікував угоди про уникнення подвійного оподаткування з Великою Британією, Кіпром, Малайзією, Швейцарією та Туреччиною.

Також восени 2019 року Рада ратифікувала угоди між урядами України та США для поліпшення виконання податкових правил і застосування положень закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунках» (FATCA).