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    Україна та Данія змінили правила уникнення подвійного оподаткування

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    Міністр фінансів України підписав протокол про внесення змін до українсько-данської міжурядової Конвенції про уникнення подвійного оподаткування - Україна та Данія змінили правила уникнення подвійного оподаткування
    Міністр фінансів України підписав протокол про внесення змін до українсько-данської міжурядової Конвенції про уникнення подвійного оподаткування
    Фото: Мінфін

    Зокрема ставку податку збільшено до 5%

    Міністр фінансів Сергій Марченко підписав протокол про внесення змін до Конвенції між урядами України і Данії про уникнення подвійного оподаткування.

    Підписаний 2 лютого протокол вносить зміни до Конвенції з метою приведення її положень у відповідність до Модельної Конвенції ОЕСР, повідомляє Мінфін.

    Протоколом про уникнення подвійного оподаткування та запобігання ухиленню від сплати податків зокрема передбачається:

    • оновлення переліку податків, на які поширюється дія Конвенції;
    • скасування нульової ставки оподаткування роялті у країні, в якій вони виникають (ставка оподаткування збільшена до 5%);
    • розширення можливостей для податкових органів України і Данії здійснювати обмін податковою інформацією та надавати допомогу у стягненні податків;
    • доповнення Конвенції статтею «Право на отримання вигід», що обмежує можливості застосування пільгових положень Конвенції, якщо основною метою будь-якої операції є отримання таких пільг.

    Суб’єктами виконання протоколу є Міністерство фінансів та Державна податкова служба України.

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    Україна та Данія змінили правила уникнення подвійного оподаткування
    Україна та Данія змінили правила уникнення подвійного оподаткування
    Україна та Данія змінили правила уникнення подвійного оподаткування
    Україна та Данія змінили правила уникнення подвійного оподаткування

    Нагадаємо, у грудні Верховна Рада ратифікувала угоду про уникнення подвійного оподаткування з Австрією.

    Восени 2019 року парламент ратифікував угоди про уникнення подвійного оподаткування з Великою Британією, Кіпром, Малайзією, Швейцарією та Туреччиною.

    Також восени 2019 року Рада ратифікувала угоди між урядами України та США для поліпшення виконання податкових правил і застосування положень закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунках» (FATCA).

     

    Теги: Мінфін економіка міністр податки торгівля бізнес Данія Україна Державна податкова служба Сергій Марченко
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