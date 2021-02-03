Україна та Данія змінили правила уникнення подвійного оподаткування
Зокрема ставку податку збільшено до 5%
Міністр фінансів Сергій Марченко підписав протокол про внесення змін до Конвенції між урядами України і Данії про уникнення подвійного оподаткування.
Підписаний 2 лютого протокол вносить зміни до Конвенції з метою приведення її положень у відповідність до Модельної Конвенції ОЕСР, повідомляє Мінфін.
Протоколом про уникнення подвійного оподаткування та запобігання ухиленню від сплати податків зокрема передбачається:
- оновлення переліку податків, на які поширюється дія Конвенції;
- скасування нульової ставки оподаткування роялті у країні, в якій вони виникають (ставка оподаткування збільшена до 5%);
- розширення можливостей для податкових органів України і Данії здійснювати обмін податковою інформацією та надавати допомогу у стягненні податків;
- доповнення Конвенції статтею «Право на отримання вигід», що обмежує можливості застосування пільгових положень Конвенції, якщо основною метою будь-якої операції є отримання таких пільг.
Суб’єктами виконання протоколу є Міністерство фінансів та Державна податкова служба України.
Нагадаємо, у грудні Верховна Рада ратифікувала угоду про уникнення подвійного оподаткування з Австрією.
Восени 2019 року парламент ратифікував угоди про уникнення подвійного оподаткування з Великою Британією, Кіпром, Малайзією, Швейцарією та Туреччиною.
Також восени 2019 року Рада ратифікувала угоди між урядами України та США для поліпшення виконання податкових правил і застосування положень закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунках» (FATCA).