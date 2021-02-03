Посли Великої сімки привітали конструктивну взаємодію України з МВФ

Дипломати мали корисну розмову з постпредом МВФ в Україні

Посли країн Великої сімки (G7) провели зустріч із постійним представником Міжнародного валютного фонду в Україні.

Про це представництво G7 заявило у Twitter.

«Посли G7 мали корисну розмову з постпредом МВФ в Україні. Вони привітали конструктивну взаємодію України з МВФ і погодились, що незалежний НБУ, міцні антикорупційні інституції та комплексна судова реформа є основою процвітання України і виконання нею своїх міжнародних зобов’язань», – йдеться у повідомленні.

Посли G7 мали корисну розмову з постпредом МВФ в Україні. Вони привітали конструктивну взаємодію з МВФ і погодились, що незалежний НБУ, міцні антикорупційні інституції та комплексна судова реформа є основою процвітання і виконання нею своїх міжнародних зобов’язань. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) February 3, 2021

Як відомо, Україна у 2021 році розраховує отримати від Міжнародного валютного фонду 2,2 мільярди доларів. Це загальна сума , яку буде розділено на три транші.

Нагадаємо, Національний банк України оцінює як високі шанси першого перегляду програми Stand-By. Рішення має бути прийнято за підсумками роботи місії Міжнародного валютного фонду в Україні.

Також повідомлялося, МВФ відновив роботу в Україні.