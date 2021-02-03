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    Посли Великої сімки привітали конструктивну взаємодію України з МВФ

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    МВФ відновив роботу в Україні - Посли Великої сімки привітали конструктивну взаємодію України з МВФ
    МВФ відновив роботу в Україні

    Дипломати мали корисну розмову з постпредом МВФ в Україні

    Посли країн Великої сімки (G7) провели зустріч із постійним представником Міжнародного валютного фонду в Україні.

    Про це представництво G7 заявило у Twitter.

    «Посли G7 мали корисну розмову з постпредом МВФ в Україні. Вони привітали конструктивну взаємодію України з МВФ і погодились, що незалежний НБУ, міцні антикорупційні інституції та комплексна судова реформа є основою процвітання України і виконання нею своїх міжнародних зобов’язань», – йдеться у повідомленні.

    Як відомо, Україна у 2021 році розраховує отримати від Міжнародного валютного фонду 2,2 мільярди доларів. Це загальна сума , яку буде розділено на три транші.

    Нагадаємо, Національний банк України оцінює як високі шанси першого перегляду програми Stand-By. Рішення має бути прийнято за підсумками роботи місії Міжнародного валютного фонду в Україні.

    Також повідомлялося, МВФ відновив роботу в Україні

    Теги: МВФ реформа Національний банк економіка Велика сімка Україна фінанси НБУ
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