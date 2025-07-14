Українці взяли іпотечних кредитів 30 млрд: які категорії серед позичальників

Переважна більшість людей, які отримали кредит, є військовими та працівниками сектору безпеки й оборони

Вже понад 18 тис. громадян скористалися програмою єОселя для придбання житла в кредит

В рамках програми єОселя українці отримали іпотечних кредитів на житло на суму 30 млрд гривень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство економіки.

Зазначається, що 9331 людина, тобто понад половина всіх позичальників, є військовими та працівниками сектору безпеки.

Також кредити на житло під 3% отримали:

медики – 1413;

педагоги – 1406;

науковці – 369.

Водночас на загальних умовах під 7% кредити отримали:

громадяни, які не мають житла – 4496;

внутрішньо переміщені особи – 672;

ветерани – 411.

Як стало відомо, майже 45% учасників програми є українцями віком від 26 до 35 років, а ще 33% – люди у віці 36–45 років.

Інфографіка Мінекономіки

Нагадаємо, станом на початку лютого, згідно з опитуванням, лише 12% громадян планували придбати житло в Україні у 2025 році. На зниження попиту на власну нерухомість вплинула девальвація гривня, зростання цін на квартири та будинки.

Також «Главком» писав, що у 2024 році українці у 1,5 раза частіше купували землю, ніж житло. 60% усіх договорів щодо купівлі-продажу нерухомості укладено якраз на земельні ділянки.