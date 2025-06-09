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Житлова схема. Як посадовці обходять правила «єОселі» заради пільгової іпотеки – розслідування

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Житлова схема. Як посадовці обходять правила «єОселі» заради пільгової іпотеки – розслідування
фото з відкритих джерел

Мета програми «єОселя» допомогти громадянам, які не мають власного житла, придбати його за іпотечною ставкою з мінімальними відсотками

Журналісти виявили низку посадовців, які задекларували отримання пільгового іпотечного кредиту за державною програмою «єОселя». Як з’ясувалося, попри вимоги програми, жоден із них насправді не потребував нового житла. Деякі з посадовців скористались пільгами, маючи у власності або в родині кілька дорогих квартир у столиці. Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info, інформує «Главком».

Програму «єОселя» запустили в жовтні 2022 року. Її мета – допомогти громадянам, які не мають власного житла, придбати його за іпотечною ставкою з мінімальними відсотками. Щоб стати учасником програми, потрібно відповідати кільком критеріям, зокрема ключовому – або повна відсутність житла у власності, або наявність житла занадто малої площі, яка не забезпечує нормальних умов для проживання родини.

ЖК у Львові, у якому дружина Носовича придбала квартиру
ЖК у Львові, у якому дружина Носовича придбала квартиру

У розслідуванні йдеться, що дружина керівника Калуської окружної прокуратури Андрія Носовича скористалась державною програмою «єОселя» та отримала пільгову іпотеку під 3%. Раніше вона володіла просторою квартирою площею 100 кв. м в Івано-Франківську, а також будинком на 350 кв. м у передмісті. Однак незадовго до оформлення пільгового кредиту власники цих об’єктів змінилися: будинок переоформили на сина, а квартиру продали – ймовірно, за заниженою ціною. Уже через кілька місяців дружина прокурора оформила пільгову іпотеку на нову квартиру у Львові.

Кредити за ставкою 3% можуть отримувати лише представники окремих категорій: військові-контрактники, правоохоронці, науковці, освітяни та медики. Журналісти наголошують, що Леся Носович упродовж кількох років отримувала дохід від підприємницької діяльності та власного бізнесу. Проте в рік подання заявки на пільговий кредит вона влаштувалася медпрацівницею у комунальний «Центр первинної медичної допомоги». Також зазначається, що її колишню квартиру було продано доньці керівника цього медичного закладу, що може свідчити про непрозорий характер отримання статусу «медичного працівника».

ЖК у Києві, у якому квартиру придбала дружина Гулейкова
ЖК у Києві, у якому квартиру придбала дружина Гулейкова

Ще один приклад, який наводять журналісти, стосується судді Верховного Суду Ігоря Гулейкова. За минулий рік він задекларував понад 3,7 млн грн доходу. Його дружина, Ірина Гулейкова, працює в Музеї книги і друкарства України, і саме її статус наукового працівника дозволив отримати пільгову іпотеку під 3% для придбання двокімнатної квартири в київському житловому комплексі Elyseum.

Однак уже через місяць після оформлення кредиту Ірина Гулейкова зареєструвала ФОП із основним видом діяльності – надання в оренду та експлуатацію власного або орендованого нерухомого майна. За словами самого судді, дружина здає цю квартиру в оренду, що прямо вказує на те, що родина фактично не потребувала житла, попри соціальну мету програми «єОселя».

До того, у розслідуванні йдеться, що Ірина Гулейкова оформила пільгову іпотеку влітку 2024 року, а вже в січні 2025-го мати судді подарувала йому земельну ділянку під Києвом. На той момент там активно тривало будівництво приватного будинку, право власності на який Ігор Гулейков оформив вже в лютому.

ЖК, у якому квартиру придбав Сергій Тюлєнєв
ЖК, у якому квартиру придбав Сергій Тюлєнєв

Також Сергій Тюлєнєв, який із 2023 року очолює Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз імені Бокаріуса, минулого року придбав квартиру площею 65 кв. м у престижному київському житловому комплексі Greenville Park за програмою «єОселя». Хоча у власності Тюлєнєва іншої нерухомості немає, його колишня дружина володіє кількома дорогими квартирами в Києві, зокрема, трикімнатною площею 120 кв. м у ЖК «Русанівська Гавань», а також двома апартаментами в елітному Park Avenue VIP, придбаними у 2018 і 2019 роках. Наразі, за даними журналістів, вартість цих квартир може сягати близько пів мільйона доларів.

Попри офіційне розлучення, Тюлєнєв продовжує вказувати жінку в декларації як особу, з якою він спільно проживає, хоча вони не перебувають у шлюбі. Саме вона, за словами Тюлєнєва, позичила йому 2 млн грн на перший внесок для придбання житла за програмою «єОселя». Журналісти раніше неодноразово фіксували схожі випадки, коли посадовці вдавалися до фіктивних розлучень для участі в соціальних програмах.

До слова, у Верховній Раді пропонують підвищити виплати на компенсацію за житло та транспорт народним депутатам. Як передає «Главком», про це йдеться на сайті Ради. Так, проєкт Постанови про «внесення змін до додатку до кошторису Верховної Ради України на 2025 рік» ініціював Кальченко Сергій, нардеп від «Слуги народу».

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Теги: житло декларація депутат

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