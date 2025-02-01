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«Програма «Єоселя» сама себе втопила». Рієлтор розповіла про зміни в іпотечному кредитуванні

Наталія Порощук
glavcom.ua
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«Програма «Єоселя» сама себе втопила». Рієлтор розповіла про зміни в іпотечному кредитуванні
Як зауважила фахівчиня з нерухомості, потенційні покупці не поспішають інвестувати кошти у «голі» квадратні метри, позики під які надає держава
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Угоди за держпрограмою скоротилися у 10 разів

Президентка Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Олена Гайдамаха повідомила про суттєві зміни у державній програмі «Єоселя», ініційованій президентом. Про це вона розповіла в інтерв’ю «Главкому» «Ця квартира з шахедного, а ця – з ракетного боку». Розмова з рієлтором про купівлю житла під час війни».

За словами Гайдамахи, за умовами програми до грудня 2024 року можна було купувати будь-яку нерухомість не старше 55 років у невеликих населених пунктах. Наразі діє єдиний критерій: під кредитування програми «Єоселя» потрапляє житло, що введено в експлуатацію не більше трьох років. Ідеться про квартири або будинки, що почали зводитися під час вторгнення або здалися в експлуатацію у цей період. Відповідно, такої нерухомості обмаль, при цьому ціни на неї дуже високі.

Як зауважила фахівчиня з нерухомості, потенційні покупці не поспішають інвестувати кошти у «голі» квадратні метри, позики під які надає держава. У цілому, угоди за програмою «Єоселя» скоротилися у 10 разів.

«Колись популярна державна програма державна програма «Єоселя», переконана, сама себе втопила», – підсумувала президентка Асоціації рієлторів України Олена Гайдамаха.

У грудневому звіту про фінансову стабільність, підготовленого Національним банком, підтверджується сповільнення кредитування у рамках «Єоселя». Зокрема, названо дві причини.

По-перше, оператор програми «Укрфінжитло» змінив умови надання кредитів. Держкомпанія прагне наростити частку кредитів на первинному ринку (навіть зменшуючи кредитування готового житла). Також запроваджено обмеження максимального віку житла трьома роками (за винятком кількох областей та внутрішньо переміщених осіб), зниження до 10% першого внеску для молоді, підвищення ставок після десятого року кредитування. Зросла й кількість акредитованих забудовників: нині можна отримати іпотеку на квартиру в 201 будинку від 91 забудовника.

По-друге, «Укрфінжитло» вчергове зіткнулося з браком коштів.

Як відомо, програма «єОселя» реалізовується за двома напрямками:

  • під 3% річних. Скористатися низькою кредитною ставкою може обмежене коло осіб: військові, правоохоронці, педагогічні і медичні працівники, науковці;
  • під 7% річних. Вказану іпотеку можуть узяти всі українці, яким виповнилося 18 років.

Нагадаємо, українцям, які через війну були змушені покинути свої домівки, дали можливість купувати житло за програмою єОселя, вік якого до 10 років. Це стосуються житла, яке розташоване у Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій та Херсонській областях.

Віднедавна першим внеском на придбання житла за програмою «єОселя» може бути сертифікат «єВідновлення». Крім того, з 19 жовтня молодь віком до 25 років зможе отримати іпотеку із початковим внеском не від 20%, а вдвічі менше – від 10%.

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Теги: нерухомість ринок квартира майно

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