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Скільки українців планують придбати житло у 2025 році: дані опитування

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Скільки українців планують придбати житло у 2025 році: дані опитування
64% опитуваних не збираються купляти квартиру або будинок у цьому році
фото з відкритих джерел

В опитуванні взяло участь майже 5 тис. респондентів з підконтрольних регіонів України

В Україні у 2025 році лише 12% громадян планують придбати житло. Зазначається, що попит на купівлю нерухомості у січні-жовтні 2024 року знизився на 3,1% порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Про це свідчать дані опитування OLX.

Повідомляється, що окрім війни та економічної ситуації в країни, на зниження попиту впливає ще те, що гривня девальвує, в той час, як ціни на квартири та будинки зростають. Внаслідок чого українці вибирають орендувати житло: за 2024 рік попит на довгострокову оренду зріс на 8.4% (порівнюючи із рівнем 2023 року) та на 8% перевищив довоєнний 2021 рік.

В опитуванні взяло участь майже 5 тис. респондентів з підконтрольних регіонів України. Наразі 46% живуть у власній оселі, 29% – орендують, проживають з батьками або з родичами 20% з опитуваних, ще 5% проживають закордоном або на умовах ВПО.

На запитання щодо подальших планів стосовно власного житла 73% відповіли, що у 2025 році нічого не будуть робити, 15% хочуть продати, а 12%  – здати в оренду.

Купівля нерухомості у 2025 році

64% опитуваних не збираються купляти квартиру або будинок у цьому році, 24% думають придбати нерухомість протягом 5 років, і лише 12% готові до покупки.

«За останніми даними Інституту демографії, на підконтрольній території України проживає наразі приблизно 29 мільйонів людей, з них від 18 років, тобто вже платоспроможного населення – орієнтовно 70% або 20,3 млн осіб. Маючи ці цифри можемо орієнтовно припустити, що у 2025 матимемо 2,4 млн потенційних покупців нерухомості в Україні, що дає обнадійливі тенденції щодо ринку в цьому році», – зазначила Юлія Козар, бренд-менеджерка категорії «OLX нерухомість».

46% хочуть придбати житло, щоб покращити умови, 23% через переїзд, 22% планують зробити інвестицію, 17% думають скористатися доступними кредитними чи іпотечними програмами, 10% втратили квартири через воєнні дії та окупацію, тому задумалися про купівлю іншого.

Скільки готові витрати українці

46% опитаних відповіли, що розглядають покупку до $30 тис., 34% готові витратити $30 тис. – $60 тис., 16% від $60 тис. до $150 тис. і 4% розглядають можливість покупки житла вартістю понад $150 тис.

55% опитаних планує купувати житло за власні кошти, 25% планують покупку через «єОселя», ще 20% розглядають інші програми кредитування. Додатково купівлю з метою здачі в оренду розглядають понад 24% опитаних – 20% для здачі в довгострокову оренду та 4% для подобової оренди.

Фактори автономності та безпеки житла, які є пріоритетними під час вибору нерухомості для опитуваних:

62% – доступ до важливих об’єктів інфраструктури в межах пішохідної досяжності (лікарні, магазини); 52% – наявність системи автономного опалення (індивідуальний котел, камін тощо); 34% – наявність автономного водопостачання, 33% – оснащення житла генератором чи іншим альтернативним джерелом енергії; 31% – наявність укриття або бомбосховища поблизу житла; 30% – захищеність території (огороджена територія, охорона, відеонагляд).

31% респондентів зазначили, що сподіваються у поточному році на стабілізацію цін на нерухомість та в те, що купівля буде доцільною. Ще 27% очікують на значне зростання вартостей, що може зробити придбання нерухомості невигідним.

Нагадаємо, президентка Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Олена Гайдамаха повідомила про суттєві зміни у державній програмі «єОселя», ініційованій президентом. Про це вона розповіла в інтерв’ю «Главкому».

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Теги: соцопитування нерухомість гроші житло

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