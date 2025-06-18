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Рада ухвалила законопроєкт про множинне громадянство

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Рада ухвалила законопроєкт про множинне громадянство
Відповідний законопроєкт підтримали 243 народні депутати
фото: Telegram/Ярослав Железняк

Громадяни України зможуть мати кілька паспортів різних країн

Парламент прийняв в цілому законопроєкт №11469 про введення інституту множинного громадянства в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

Законопроєкт підтримали 243 народні обранці. Зазначається, що всі правки було враховано як у редакції парламентського комітету.

Документ передбачає надання громадянам України можливості мати кілька паспортів різних країн і окреслює умови множинного громадянства. Передбачається, що іноземне громадянство можна буде набувати зі збереженням українського. А право на український паспорт, відповідно до законопроєкту, отримають іноземні громадяни.

Згідно з положеннями законопроєкту, громадянин України зможе легально мати друге громадянство лише у разі, якщо країна, громадянство якої він отримав, входить до переліку, затвердженого Кабінетом міністрів. Для цього до закону буде внесено нову статтю 5-1, яка визначатиме підстави та порядок визнання випадків множинного громадянства (або підданства).

За словами народного депутата Олексія Гончаренка, документ передбачає допуск множинного громадянства у разі:

  • набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства іншої держави;
  • набуття дитиною, яка є громадянином України, громадянства своїх усиновлювачів-іноземців;
  • автоматичного набуття громадянином України іншого громадянства внаслідок одруження з іноземцем;
  • автоматичного набуття громадянином України, який досяг повноліття, іншого громадянства внаслідок застосування законодавства про громадянство іноземної держави, якщо такий громадянин України
  • не отримав документ, який підтверджує наявність у нього громадянства іншої держави
  • набуття громадянства України у спрощеному порядку для іноземців, що є громадянами держав, які входять до переліку тих, хто може отримати громадянство у спрощеному порядку
  • набуття громадянином України громадянства держав з переліку тих, чиї громадяни набувають громадянство України у спрощеному порядку.

Нагадаємо, 17 грудня 2024 року Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт № 11469 про введення інституту множинного громадянства в Україні. На цей час, згідно з українським законодавством, держава не визнає подвійного громадянства своїх громадян.

До слова, віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності України Олексій Чернишов заявив, що з огляду на чинне законодавство, коли українці отримають паспорт іншої країни, вони не можуть зберігати український паспорт. Однак вони його не здають і потрапляють в юридичний казус.

До слова, Світовий конгрес українців привітав ухвалення в першому читанні законопроєкту України про множинне громадянство, але підкреслив, що документ потребує важливих змін.

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Теги: громадянство Верховна Рада українці

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