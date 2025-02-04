Скільки кредитів у рамках «єОселі» видано за 2024 рік? «Укрфінжитло» відреагувало на матеріал «Главкома»

«Укрфінжитло» зауважило, що нині можна отримати іпотеку на квартиру у 201 будинку від 91 забудовника

Майже місяць держава не видавала іпотечних позик, оскільки не працювали реєстри

Протягом 2024 року було видано 8717 кредитів у рамках державної програми «єОселя». Про це «Главкому» повідомив оператор програми «Укрфінжитло», реагуючи на редакційне інтерв’ю щодо купівлі житла під час війни.

Статистика видачі позик по «єОселя» за 2024 рік виглядає так:

Січень: 659 кредитів

Лютий: 763 кредити

Березень: 858 кредитів

Квітень: 1008 кредитів

Травень: 957 кредитів

Червень: 593 кредити

Липень: 667 кредитів

Серпень: 674 кредити

Вересень: 640 кредитів

Жовтень: 784 кредитів

Листопад 2024: 557 кредитів

Грудень 2024 (до 20 грудня): 557 кредитів

«Наприкінці грудня 2024-му січні 2025 року угоди не укладалися, оскільки не працювали реєстри. Водночас з моменту відновлення роботи реєстрів та роботи послуги «єОселі», а саме з 22 січня 2025 по сьогодні видано 474 кредити», – уточнили в «Укрфінжитло».

Крім цього, оператор держпрограми зауважив, що після рішення Кабміну, змінилися умови надання іпотечних кредитів. Також запроваджено обмеження максимального віку житла трьома роками. Зокрема, умова про вік житла до трьох років і діяла до цього, окрім категорій, яким іпотека була доступна під 3% та ветеранам.

«Укрфінжитло» підсумувало: нині можна отримати іпотеку на квартиру у 201 будинку від 91 забудовника. Ця інформація доступна на сайті «Укрфінжитла» за гіперпосиланням.

Нагадаємо, що в інтерв’ю «Главкому» президентка Асоціації фахівців з нерухомості (рієлтоів) України Олена Гайдамаха сказала, що колись популярна державна програма державна програма «Єоселя», переконана, сама себе втопила. Річ у тім, що за умовами програми до грудня 2024 року можна було купувати будь-яку нерухомість не старше 55 років у невеликих населених пунктах. Наразі діє єдиний критерій: під кредитування програми «Єоселя» потрапляє житло, що введено в експлуатацію не більше трьох років.