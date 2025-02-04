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Скільки кредитів у рамках «єОселі» видано за 2024 рік? «Укрфінжитло» відреагувало на матеріал «Главкома»

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Скільки кредитів у рамках «єОселі» видано за 2024 рік? «Укрфінжитло» відреагувало на матеріал «Главкома»
«Укрфінжитло» зауважило, що нині можна отримати іпотеку на квартиру у 201 будинку від 91 забудовника
фото з відкритих джерел

Майже місяць держава не видавала іпотечних позик, оскільки не працювали реєстри

Протягом 2024 року було видано 8717 кредитів у рамках державної програми «єОселя». Про це «Главкому» повідомив оператор програми «Укрфінжитло», реагуючи на редакційне інтерв’ю щодо купівлі житла під час війни.

Статистика видачі позик по «єОселя» за 2024 рік виглядає так:

  • Січень: 659 кредитів 
  • Лютий: 763 кредити 
  • Березень: 858 кредитів 
  • Квітень: 1008 кредитів 
  • Травень: 957 кредитів 
  • Червень: 593 кредити
  • Липень: 667 кредитів
  • Серпень: 674 кредити
  • Вересень: 640 кредитів
  • Жовтень: 784 кредитів
  • Листопад 2024: 557 кредитів
  • Грудень 2024 (до 20 грудня): 557 кредитів

«Наприкінці грудня 2024-му січні 2025 року угоди не укладалися, оскільки не працювали реєстри. Водночас з моменту відновлення роботи реєстрів та роботи послуги «єОселі», а саме з 22 січня 2025 по сьогодні видано 474 кредити», – уточнили в «Укрфінжитло». 

Крім цього, оператор держпрограми зауважив, що після рішення Кабміну, змінилися умови надання іпотечних кредитів. Також запроваджено обмеження максимального віку житла трьома роками. Зокрема, умова про вік житла до трьох років і діяла до цього, окрім категорій, яким іпотека була доступна під 3% та ветеранам.

«Укрфінжитло» підсумувало: нині можна отримати іпотеку на квартиру у 201 будинку від 91 забудовника. Ця інформація доступна на сайті «Укрфінжитла» за гіперпосиланням

Нагадаємо, що в інтерв’ю «Главкому» президентка Асоціації фахівців з нерухомості (рієлтоів) України Олена Гайдамаха сказала, що колись популярна державна програма державна програма «Єоселя», переконана, сама себе втопила. Річ у тім, що за умовами програми до грудня 2024 року можна було купувати будь-яку нерухомість не старше 55 років у невеликих населених пунктах. Наразі діє єдиний критерій: під кредитування програми «Єоселя» потрапляє житло, що введено в експлуатацію не більше трьох років. 

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Теги: житло кредит Україна українці нерухомість гроші

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Особисті фінанси

Скільки кредитів у рамках «єОселі» видано за 2024 рік? «Укрфінжитло» відреагувало на матеріал «Главкома»
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