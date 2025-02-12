Ринок нерухомості: у що найчастіше вкладаються українці

Торік нотаріуси провели 452 тис. договорів купівлі-продажу нерухомості, що на 12% більше, ніж у 2023 році

Купівля-продаж земельних ділянок за рік зросла на 18%

У 2024 році українці у 1,5 раза частіше купували землю, аніж житло. 60% усіх договорів щодо купівлі-продажу нерухомості укладено припали на земельні ділянки. Про це свідчать дані Міністерства юстиції, які проаналізував «Опендатабот».

Торік нотаріуси провели 452 тис. договорів купівлі-продажу нерухомості. Це на 12% більше, ніж у 2023 році, проте все ще на 28% менше, ніж до повномасштабного вторгнення РФ.

60% усіх договорів укладено щодо земельних ділянок. Це у 1,5 раза більше, ніж паперів щодо квартир чи будинків: 273 тис. проти 178 тис. угод.

Купівля-продаж земельних ділянок за рік зросла на 18% – до 273 тисяч угод. Наразі таких угод укладається на 11% менше, ніж у 2021 році. Для порівняння, тоді нотаріуси засвідчували 306 тис. подібних договорів.

Утім, вкладатися у житло українці не поспішають: за рік таких угод побільшало лише на 3%. Наразі показник купівлі-продажу квартир та будинків залишається в 1,8 раза нижчим, ніж до повномасштабного вторгнення.

Водночас українці стали частіше брати іпотеки – за рік таких угод побільшало на 14%. Це майже 13 тис. об’єктів. Переважно відновлення попиту на квартиру під виплату відбулося за рахунок державної програми «єОселя»: 70%, або 8,5 тисяч іпотек на житло торік оформили саме через «єОселю».

Раніше «Главком» розпитав у президентки Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Олени Гайдамахи, в якому стані перебуває ринок нерухомості країни наприкінці третього року повномасштабної війни, куди нині вона б радила інвестувати та яка доля чекає на численні столичні довгобуди.

Нагадаємо, що, за результатами опитування OLX, в Україні у 2025 році лише 12% громадян планують придбати житло. Зазначається, що попит на купівлю нерухомості у січні-жовтні 2024 року знизився на 3,1% порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

До слова, президентка Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Олена Гайдамаха повідомила про суттєві зміни у державній програмі «єОселя», ініційованій президентом. Про це вона розповіла в інтерв’ю «Главкому».