Нерухомість на півдні України: яка вартість оренди або покупки квартири

Як і купити квартиру, так і орендувати найдорожче в Одесі

Найдорожче придбати однокімнатну квартиру в Одесі: медіанна вартість такого житла у травні 2025 року – 1,8 млн грн.

У травні 2025 року ринок нерухомості на півдні України зазнав помітних змін – зросли як ціни на житло, так і рівень попиту на купівлю квартир, тоді як пропозиція переважно скоротилася. Аналітики OLX Нерухомість оцінили динаміку на ринку однокімнатних квартир, як щодо купівлі, так і довгострокової оренди, інформує «Главком».

Купівля квартир: Одеса – лідер за цінами та попитом

Найдорожчими залишаються однокімнатні квартири в Одесі – медіанна ціна сягнула 1,8 млн грн, що на 24% більше, ніж у травні 2024 року. У Чорноморську середня вартість становить 1,1 млн грн (+13%).

В інших містах на півдні країни ціни нижчі:

Миколаїв – 788 тис. грн (+0,5%);

Херсон – 623 тис. грн (зниження на 5%).

Водночас попит на купівлю квартир помітно зріс. Найбільше у Чорноморську, де кількість відгуків на оголошення зросла на 113%. В Одесі на +71%, а у Миколаєві на +41%.

Пропозиція ж скоротилася: в Одесі на 15%, у Миколаєві на 29%. Збільшення кількості оголошень зафіксовано лише в Чорноморську (+18%).

Оренда: ціни зростають, а пропозицій усе менше

Схожа тенденція спостерігається і на ринку оренди. Найдорожче орендувати житло в Одесі – медіанна вартість 9,5 тис. грн (+27%). У Миколаєві та Чорноморську – по 6 тис. грн (зростання на 20% і 33% відповідно). Найдешевшим залишається Херсон – 3,5 тис. грн (+17%).

Попит на оренду зріс у більшості міст:

Одеса – +62%;

Миколаїв – +7%;

Херсон – +5%.

А от у Чорноморську він знизився на 13%.

Пропозиція орендного житла скоротилася по всьому регіону, за винятком Миколаєва, де кількість оголошень зросла на 19%. В Одесі вона впала на 45%, у Чорноморську на 72%, у Херсоні на 52%.

У південному регіоні спостерігається стабільне зростання цін на однокімнатні квартири як у продажу, так і в оренді. Попит на купівлю житла зростає, тоді як на оренду варіюється залежно від міста. Загалом, пропозиція на ринку зменшилась, що також може впливати на подальше зростання цін.

Раніше ми писали, що протягом тижня з 20 по 26 червня в Україні офіційно зареєстрували 3632 шлюби. Такі дані оприлюднило Міністерство юстиції України, передає «Главком».

Найбільше весіль минулого тижня зареєстрували у відділах ДРАЦС Києва – 834. На другому місці за кількістю одружень була Дніпропетровська область – 315 пар, далі Одеська область – 250, Львівська – 247 та Харківська – 225.