«Укренерго» звинувачує центральні органи виконавчої влади у зриві строків запуску нового ринку



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В «Укренерго» наголошують, що ринок може розпочати роботу і без даного програмного забезпечення

Закупівля програмного забезпечення не відбулася через відсутність кваліфікованих пропозицій, - «Укренерго»

ДП НЕК «Укренерго» спростовує заяву генерального директора ВП «Енергоатом — Трейдінг» ДП «НАЕК «Енергоатом» Сергія Бедіна щодо нібито неготовності компанії до введення нового ринку електроенергії з 1 липня 2019 року. Офіційне спростування розміщено на Facebook-сторінці «Укренерго».

Власну позицію також висловив голова «Укренерго» Всеволод Ковальчук.

«У нас дуже багато проблем з можливим невпровадженням ринку, що знаходяться на боці центральних органів виконавчої влади. Але проблем, які знаходяться на боці «Укренерго» - нема», - підкреслив Ковальчук.

Як йдеться у офіційному повідомленні «Укренерго», тендер на закупівлю програмного забезпечення для Датахаб Адміністратора комерційного обліку було оголошено 19 вересня 2017 року. Однак закупівля не відбулась через відсутність кваліфікованих пропозицій.

Повторна тендерна процедура була розпочата 18 вересня 2018 року після уточнення тендерної документації та її погодження з Міжнародним банком реконструкції та розвитку, що фінансує цей проект. Дата розкриття тендерних пропозицій за вимогами учасників переносилась декілька разів.

«12 березня 2019 року відбулась передтендерна зустріч, в якій взяли участь п’ять компаній: «Сіменс Україна», «БМС ТЕХНО», «САП Україна», Comita d.d. (Словенія) та Robotron Datenbank-Software GmbH (Німеччина). Учасники деталізували вимоги до функціоналу програмного забезпечення та оформлення тендерних пропозицій тощо. Розкриття пропозицій заплановано на 5 квітня 2019 року».

В «Укренерго» також наголошують, що ринок може розпочати роботу і без даного програмного забезпечення, адже законом передбачено відповідний механізм. «На перехідному етапі функції Адміністратора комерційного обліку з ведення реєстрів, обробки даних та адміністрування процесів зміни електропостачальника, припинення електропостачання та визначення обсягів електроенергії для поточних розрахунків на ринку - виконують оператори мереж», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулого тижня генеральний директор «Енергоатом-Трейдінг» (підрозділ НАЕК «Енергоатом») Сергій Бєдін заявив, що ДП НЕК «Укренерго» не готове до введення нового ринку електроенергії, запланованого на 1 липня 2019 року.

За його словами, терміни виконання «Укренерго» багатьох передбачених законом кроків або зірвані, або під високою загрозою зриву.

Відповідно до Кодексу комерційного обліку, на цю компанію покладено функцію Адміністратора комерційного обліку. Програмне забезпечення для адміністратора поки не закуплено і навіть тендер не оголошено.

Раніше голова НЕК «Укренерго» Всеволод Ковальчук звинуватив Міністерство енергетики та вугільної галузі в блокуванні робіт з розробки програмного забезпечення для запуску нового ринку електроенергії. За його словами, компанія знайшла фінансування розробки ПО від Світового банку, однак проект передбачає державні гарантії. Міністерство, зі свого боку, вже чотири місяці не може акцептувати це рішення.