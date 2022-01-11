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    Після свят у Києві добова кількість виявлених випадків Covid-19 перевищила тисячу

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    Кількість госпіталізацій хворих на коронавірус у Києві зростає після новорічних свят - Після свят у Києві добова кількість виявлених випадків Covid-19 перевищила тисячу
    Кількість госпіталізацій хворих на коронавірус у Києві зростає після новорічних свят
    фото: glavcom.ua

    Минулої доби у столиці від коронавірусу померли 12 осіб

    За минулу добу, 10 січня, у Києві коронавірус підтверджено у 1192 осіб. Це на 794 випадки більше, ніж за попередній день (за добу 9 січня було зафіксовано 398 випадків Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 339 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали понад 319 тис. осіб (за добу 10 січня – 1041)
    • померли понад 8,3 тис. людей (за добу – 12)

    На сьогодні в Києві активних хворих понад 12 тис.

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 187 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 259 хворих.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу понад 177 тис. осіб (за добу 10 січня – 594)
    • померли 4,7 тис. осіб (за добу – 10).

    На сьогодні в Київській області активних хворих понад 4,7 тис.

    10 січня в Україні медики зафіксували понад 5 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3,7 млн випадків Covid-19.

    Нагадаємо, з 7 грудня в Києві встановлено «жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19.

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    Теги: Київ статистика Київщина епідемія коронавірус
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    Після свят у Києві добова кількість виявлених випадків Covid-19 перевищила тисячу