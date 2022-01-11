На карантинній мапі України вже дві «помаранчеві» області

На сьогодні Сумська та Херсонська області перебувають у «помаранчевій» зоні

Місцева влада у Херсоні спростовує інформацію про те, що область перейшла до помаранчевої зони епіднебезпеки

Міністерство охорони здоров’я оновило карантинну карту країни. У Херсонській області, яка нещодавно відповідала «жовтому» рівню епіднебезпеки, погіршився показник госпіталізацій.

Як можна дізнатися на сайті МОЗ, сьогодні Сумська та Херсонська області перебувають у «помаранчевій» зоні. Всі інші регіони перебувають у «жовтій» зоні карантину.

Графіка МОЗ

Про те, що у Херсонській області погіршуються показники захворюваності на коронавірус, стало відомо ще 9 січня. Динаміка рівня госпіталізацій не відповідає показникам «жовтої» зони, наголошують у МОЗ. Натомість 10 січня у Херсонській міській раді спростували інформацію про те, що Херсон і Херсонська область перейшли до помаранчевої зони епіднебезпеки.

«У мережі інтернет ширилася інформація, що Херсон і Херсонська область перейшли у помаранчеву зону епіднебезпеки. Така інформація на сьогоднішній день не відповідає дійсності. За тими показниками захворюваності, що ми фіксуємо у Херсоні і області, ми знаходимося на межі жовтої і зеленої зони», – сказав у відеокоментарі в.о. заступника Херсонського міського голови Роман Головня..

За його словами, жоден з показників не свідчить про те, що Херсонську область треба перевести у помаранчеву зону.

Як зазначив в.о. заступника Херсонського міського голови, можливо йдеться про механічну помилку при внесенні показників у базу даних фіксації випадків захворювання.

«У результаті цієї механічної помилки Херсон було автоматично віднесено до помаранчевої епідемічної зони з точки зору статистичних показників», - додав Головня.

Наразі, за його словами, ситуацію з’ясовують фахівці обласного департаменту здоров’я.

Крім того, зазначив він, не було і рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо переведення області у помаранчеву зону.



