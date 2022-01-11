Covid-19 забрав життя ще понад 200 українців: статистика МОЗ

Вчора було госпіталізовано 915 осіб з коронавірусом

Вчора було госпіталізовано 915 осіб з коронавірусом

Найбільше нових хворих медики виявили у Києві та на Харківщині

В Україні у понеділок, 10 січня, медики виявили 5429 випадків коронавірусу (з них 306 дітей та 168 медичних працівників). Від ускладнень померли 219 людей, а одужав – 7761 пацієнт. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Із підозрою або підтвердженим Covid-19 госпіталізували 915 людей. Найбільше нових випадків виявили у Києві (1192), Полтавській (440) та Харківській (309) областях.

Лабораторії зробили 65 191 тест на коронавірус: методом ПЛР – 29 112, методом ІФА – 4745. Також зробили 31 334 експрес-тести на антиген до вірусу. Загалом у країні провели понад 16,9 мільйона ПЛР-тестувань на коронавірус.

Графіка МОЗ

Від початку пандемії в Україні виявили 3 709 871 випадок Covid-19. Із них 97 544 людини померли від ускладнень захворювання, а понад 3,5 мільйона – одужали.

Крім того, вчора 96 385 людей було вакциновано проти Covid-19. Першу дозу отримали 29 242 людини, другу дозу – 59 075 людей, додаткову дозу отримали 445 людей, бустерну дозу – 7 623 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 842 428 людей, з них отримали першу дозу – 14 842 426 людини, отримали дві дози – 14 039 548 людини, отримали додаткову дозу – 6 669 людей, бустерну дозу – 28 085 людей. Загалом проведено 28 916 728 щеплень.

Як вже відомо, МОЗ розгорне в Україні 800 бригад для Covid-вакцинації в селах. Крім того, неповнолітні зможуть отримати тисячу за вакцинацію.

А ось термін дії «зелених» ковід-сертифікатів буде скорочено на три місяці.

Додамо, що гендиректор Pfizer сказав, коли буде готова вакцина проти «Омікрону».

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