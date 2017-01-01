«Укроборонпром» відзвітував, скільки одиниць озброєння передав армії

Силовим структурам передано майже 4 тисячі одиниць військової техніки та озброєння

ДК «Укроборонпром» у 2017 році на 100% забезпечив виконання Державного оборонного замовлення, до Збройних сил, Національної гвардії та інших силових структур України передано 3673 одиниць військової техніки та озброєння. Про це йдеться в повідомленні «Укроборонпрому». З переданого озброєння 2053 одиниці – абсолютно



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Силовим структурам передано майже 4 тисячі одиниць військової техніки та озброєння

ДК «Укроборонпром» у 2017 році на 100% забезпечив виконання Державного оборонного замовлення, до Збройних сил, Національної гвардії та інших силових структур України передано 3673 одиниць військової техніки та озброєння. Про це йдеться в повідомленні «Укроборонпрому».

З переданого озброєння 2053 одиниці – абсолютно нове та модернізоване озброєння.

Українські війська отримали танки, БМП, літаки, артилерію, протитанкові ракетні комплекси, засоби протиповітряної оборони та іншу бойову техніку та зброю.

Лише у жовтні цього року Збройні сили України в один день отримали понад 200 одиниць озброєння на військовому полігоні у Житомирський області.

У військові підрозділи направлено близько півтори сотні танків різних модифікацій, відновлених на бронетанкових підприємствах, десятки нових БТР-4 та БТР-3 від «ХКМБ ім. Морозова» та «Київського бронетанкового заводу», нові РЛС та засоби РЕБ від запорізької «Іскри», ракетне озброєння від КБ «ДККБ «Луч» та ДАХК «Артем» та сотні інших зразків озброєння від заводів «Укроборонпрому».

Окрім того, саме у 2017 році легкий переносний ракетний комплекс «Корсар», розроблений ДП «Державне Київське Конструкторське Бюро «Луч», був прийнятий на озброєння Збройних сил України, що дозволило створити всі умови для розгортання серійного виробництва цієї зброї.

А загалом, лише за цей рік на озброєння української армії було прийнято більше десяти видів озброєння та військової техніки, яка була створена підприємствами «Укроборонпрому», зазначили у концерні.

Як повідомляв «Главком», прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання уряду 27 грудня оголосив, що надсилає президенту Петру Порошенку подання на звільнення керівника «Укроборонпрому». Гройсмана обурила заборгованість на Миколаївському суднобудівному заводі.

Згодом видання «Українські новини» повідомило, що Роман Романов начебто подав у відставку. Але пізніше він спростував цю інформацію.