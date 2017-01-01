Глава «Укроборонпрому» відповів на звинувачення Гройсмана

Романов запевняє, що Кабміну були відправлені ряд листів та проектів рішень з детально прописаними пропозиціями вирішення проблеми

Заборгованість перед працівниками Миколаївського суднобудівного заводу склалась через те, що Кабмін ігнорував пропозиції «Укроборонпрому» щодо погашення боргів Про це заявив генеральний директор державного концерну «Укроборонпром» Роман Романов, - повідомляє прес-служба компанії. Зазначається, що заборгованість по



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Гендиректор «Укроборонпрому» Роман Романов

Романов запевняє, що Кабміну були відправлені ряд листів та проектів рішень з детально прописаними пропозиціями вирішення проблеми

Заборгованість перед працівниками Миколаївського суднобудівного заводу склалась через те, що Кабмін ігнорував пропозиції «Укроборонпрому» щодо погашення боргів

Про це заявив генеральний директор державного концерну «Укроборонпром» Роман Романов, - повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що заборгованість по зарплаті склалася через те, що завод не отримував відшкодування коштів за утримання ракетного крейсеру та самостійно за свій рахунок тримав його на плаву з лютого 2015 року.

До Кабміну були відправлені ряд листів та проектів рішень з детально прописаними пропозиціями вирішення цієї проблеми. Але відповіді на ці пропозиції не було, пояснили у концерні.

У поширеній заяві Романов не підтвердив повідомлення ЗМІ про його відставку.

Як повідомляв «Главком», прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час сьогоднішнього засідання уряду оголосив, що надсилає президенту Петру Порошенку подання на звільнення керівника «Укроборонпрому». Гройсмана обурила заборгованість на Миколаївському суднобудівному заводі.

Згодом видання «Українські новини» повідомило, що Романов начебто подав у відставку.