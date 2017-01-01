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    Керівник «Укроборонпрому» подав у відставку

    Романов подав у відставку ще до публічної критики з боку Гройсмана
    Генеральний директор державного концерну «Укроборонпром» Роман Романов подав у відставку. Про це Українським Новинам повідомило інформоване джерело. За його словами, Романов подав у відставку ще до публічної критики прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Джерело додало, що вказану заяву про відставку було погоджено з президентом
    • Сьогодні, 13:39
    • Розсилка
    <p>Керівник &laquo;Укроборонпрому&raquo; Роман Романов</p>

    Керівник «Укроборонпрому» Роман Романов

    Романов подав у відставку ще до публічної критики з боку Гройсмана

    Генеральний директор державного концерну «Укроборонпром» Роман Романов подав у відставку. Про це Українським Новинам повідомило інформоване джерело.

    За його словами, Романов подав у відставку ще до публічної критики прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

    Джерело додало, що вказану заяву про відставку було погоджено з президентом Петром Порошенком.

    Як повідомляв «Главком», прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час сьогоднішнього засідання уряду оголосив, що надсилає президенту Петру Порошенку подання на звільнення керівника «Укроборонпрому».

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