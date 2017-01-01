Керівник «Укроборонпрому» подав у відставку
- Сьогодні, 13:39
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Керівник «Укроборонпрому» Роман Романов
Романов подав у відставку ще до публічної критики з боку Гройсмана
Генеральний директор державного концерну «Укроборонпром» Роман Романов подав у відставку. Про це Українським Новинам повідомило інформоване джерело.
За його словами, Романов подав у відставку ще до публічної критики прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.
Джерело додало, що вказану заяву про відставку було погоджено з президентом Петром Порошенком.
Як повідомляв «Главком», прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час сьогоднішнього засідання уряду оголосив, що надсилає президенту Петру Порошенку подання на звільнення керівника «Укроборонпрому».