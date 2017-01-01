Керівник «Укроборонпрому» подав у відставку

Романов подав у відставку ще до публічної критики з боку Гройсмана

Генеральний директор державного концерну «Укроборонпром» Роман Романов подав у відставку. Про це Українським Новинам повідомило інформоване джерело. За його словами, Романов подав у відставку ще до публічної критики прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Джерело додало, що вказану заяву про відставку було погоджено з президентом