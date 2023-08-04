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«Укрпошта» розпочинає продаж нової марки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Укрпошта» розпочинає продаж нової марки
Марка «Винищувачі зла»
фото: «Укрпошта»

Вартість поштового набору складає 172 грн. У нього входить аркуш марок, конверт і картка «Винищувачі зла»

У п'ятницю, 4 серпня, Укрпошта розпочала продаж марки «Винищувачі зла» із зображенням F-16 разом з сувенірною терткою в онлайн-магазині. Про це інформує генеральний директор Ігор Смілянський.

«Поки ми всі чекаємо на прибуття F-16 вирішили запустити нашу нову марку. Відсьогодні марку «Винищувачі зла» та лімітовану сувенірну тертку можна придбати в онлайн-магазині Укрпошта. Обов'язково додавайте цю марку до власної колекції марок воєнного часу», – закликав гендиректор.

Вартість поштового набору складає 172 грн. У нього входить аркуш марок, конверт і картка «Винищувачі зла».

Усього тираж марки – 600 тис. примірників, які зробив художник Максим Паленко.

Автор метафорично зобразив, як українська армія нищить московський кремль, перетираючи його на винищувальній тертушці. На конверті лицар у шоломі-тризубі уособлює благородність, силу та честь українського воїнства, яке боронить українську землю.

16 грн з кожної поштової марки піде на благодійний донат для поповнення колекції безпілотників в Збройні сили України.  

Нагадаємо, 9 травня випустила нову марку «Гвардія наступу».

Теги: Укрпошта винищувач

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