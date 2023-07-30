Українські експортери зерна просять десяток F-16

Голова зернової асоціації запропонував вирішення проблеми зернової угоди

Україна могла б вирішити проблему з зерновою угодою завдяки літакам F-16 від союзників. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив президент Української зернової асоціації, яка виражає інтереси найбільших експортерів зерна, Микола Горбачьов.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Зараз дійсно всі бояться, та й наші військові не дають змоги заходити. Бо вони ж також зі свого боку мають гарантувати безпеку судноплавства в наших територіальних водах. А на сьогодні вони не здатні цього забезпечити і відкрито про це кажуть. Тож яким чином сюди зайдуть кораблі, якщо навіть наше Міністерство оборони нічого не може гарантувати? Я вже казав Єврокомісії, що якби нам дали десяток F-16, які перекрили б Чорне море і дозволили нам самостійно забезпечили безпеку судноплавства, це було б одним із варіантів вирішення проблем із зерновою угодою», – пояснює експерт.

За словами Миколи Горбачьова, Україні необхідні засоби, які допоможуть самостійно забезпечити свободу судноплавства в акваторії Чорного моря. Іншими словами, це додаткова зброя, яка дасть нам такі можливості.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, що Українська зернова асоціація прогнозує, що врожай та експорт зернових у 2023/2024 маркетинговому році буде вищий, ніж очікуваний урядом. Уряд прогнозує, що у 2023/2024 маркетинговому році Україна буде в змозі експортувати 30-35 млн тонн зерна (проти 49 млн тонн у 2022/2023 маркетинговому році).