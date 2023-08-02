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Коли розпочнеться навчання українських пілотів на F-16? Зеленський назвав терміни

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Коли розпочнеться навчання українських пілотів на F-16? Зеленський назвав терміни
фото ілюстративне

Володимир Зеленський: «Якнайшвидше має відбутися постачання і бойове застосування F-16 нашими пілотами».

Навчання українських пілотів на західних винищувачах F-16 розпочнеться вже цього місяця. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи на конференції послів України в Ужгороді, інформує «Інтерфакс-Україна».

«F-16. Цього місяця розпочнеться тренування наших українських пілотів», - сказав президент.

Наразі, наголосив Зеленський, варто працювати на сто відсотків із країнами, які мають ці літаки і які зможуть після навчання їх передати.

«Це потужне, складне завдання. Якнайшвидше має відбутися постачання і бойове застосування F-16 нашими пілотами. І ви розумієте, про які країни йдеться», – заявив глава держави.

Раніше Білий дім назвав країни, у яких можуть пройти навчання українських пілотів на F-16.

Нагадаємо, США та європейські країни-учасниці «коаліції винищувачів» для України ще недоопрацювали плани навчання пілотів ЗСУ з експлуатації обіцяних F-16, попри заяви про терміни постачання цих літаків. 

За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, Україна отримає американські винищувачі F-16, проте знадобляться місяці, перш ніж ЗСУ зможуть їх застосувати на полі бою. 

Як відомо, Україна сформувала коаліцію для навчання пілотів на винищувачах F-16. Цей меморандум також підписали 11 країн коаліції з надання Україні літаків. Туди увійшли: Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція та Велика Британія.

Теги: Швеція Польща Канада Нідерланди Бельгія Румунія Данія Меморандум Норвегія Португалія Велика Британія Володимир Зеленський навчання Україна президент Люксембург Ентоні Блінкен

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