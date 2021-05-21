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    Медведчук заявив, що не буде спілкуватися з колегою Козаком

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    Згідно з рішенням Печерського районного суду, Медведчуку не можна спілкуватися з тими особами, які будуть представлені в окремому списку прокуратури - Медведчук заявив, що не буде спілкуватися з колегою Козаком
    Згідно з рішенням Печерського районного суду, Медведчуку не можна спілкуватися з тими особами, які будуть представлені в окремому списку прокуратури
    Фото rubryka.com

    Медведчук: «Я, про всяк випадок, вирішив з ним не спілкуватися, щоб мене не звинуватили у порушенні заборони на спілкування»

    Підозрюваний у державній зраді народний депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук заявляє, що не буде спілкуватися з колегою по фракції Тарасом Козаком. Про це Медведчук сказав журналістам по завершенню засідання Київського апеляційного суду.

    «Згідно з рішенням Печерського районного суду, було сказано, що мені не можна спілкуватися з тими особами, які будуть представлені в окремому списку, переданому мені прокуратурою. Враховуючи, що Козак – член політради нашої партії і мій друг, і людина, яка сьогодні незаконно обвинувачується, як і я, про всяк випадок, я вирішив з ним не спілкуватися, щоб мене не звинуватили у порушенні того режиму у вигляді домашнього арешту, який щодо мене застосовано, та не звинуватили у порушенні заборони на спілкування. Хоча я ще не маю документа зі списком тих осіб, з якими мені заборонено спілкування», – сказав він.

    Сьогодні, 21 травня, Апеляційний суд залишив Медведчука під цілодобовим домашнім арештом. Прокурори наполягали на застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 300 млн 930 грн, адвокати – вимагали пом'якшення запобіжного заходу.

    Як відомо, 13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт. 14 травня на Медведчука вдягли електронний браслет.

    18 травня домашній арешт Медведчука оскаржили і прокурори, і його адвокати. Прокурори наполягають на застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн 930 грн. Захист Медведчука теж подав апеляцію на рішення суду, адже вважає, що Медведчук ні в чому не винний.

    Нагадаємо, 11 травня СБУ прийшла до Медведчука з обшуками. Пізніше стало відомо, що Медведчуку оголосили про підозру за трьома епізодами. Підозру оголосили і його поплічнику – Тарасу Козаку. Один з епізодів стосується незаконної передачі Росії родовища в окупованому Криму.

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    Теги: Віктор Медведчук суд арешт
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    Медведчук заявив, що не буде спілкуватися з колегою Козаком