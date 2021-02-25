Власники каналу «НТА» звільнили директора, який продав «Перший незалежний» структурам Медведчука

Замість Романа Любицького новим директором каналу «НТА» стала Наталія Струк

Власники львівського телеканалу «НТА» ухвалили рішення звільнити Романа Любицького з посади директора телеканалу. Про це в коментарі «Главкому» повідомив один власників каналу Дмитро Добродомов і уточнив, що це було його ініціативою.

Роман Любицький більше не керівник львівського каналу «НТА»

Звільненню Романа Любицького з посади на «НТА» передував продаж його власного телеканалу «Перший незалежний» структурам Віктора Медведчука, про що повідомили ЗМІ 24 лютого. «Я вкрай негативно поставився до цього продажу. Він для мене став шоком», – висловив думку в розмові з «Главкомом» Дмитро Добродомов. «Я Любицького не бачив років сім. Колись я був гендиректором каналу Zik і також його звільняв. Залюбки це зробив і зараз. Це для мене було великою новиною, що він тут стільки працював», – сказав Добродомов. Новим директором каналу «НТА» було призначено Наталію Струк, яка до останнього часу була головною редакторкою на «НТА», а також однією із засновників продакшн-стуії «НТА+», яка виготовляє продукти для телеканалу «НТА».

В розмові з «Главкомом» раніше вдень вона заявила, що якщо би пана Любицького не було звільнено, журналістський колектив, який працює у продакшн ,відмовився б співпрацювати з телеканалом «НТА».

Нова керівниця телеканалу «НТА» Наталія Струк

Як повідомляв «Главком», львівська міська організація ВО «Свобода» вигнала із своїх лав тепер уже колишнього керівника телеканалу «НТА», колишнього власника каналу «Перший незалежний» (ТОВ «Тайм медіа») Романа Любицького, який продав «Перший незалежний» працівникам «каналів Медведчука».

Вдень 24 лютого журналістський колектив телеканалу «НТА» опублікував відкрите звернення з вимогою до власників «НТА» звільнити з посади директора цього телеканалу Романа Любицького.

Роман Любицький не підтвердив і не спростував інформацію про створення нового інформаційного каналу за участю колишніх співробітників медіахолдингу Тараса Козака. Проте він уточнив, що більше року шукав покупців для свого каналу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 лютого 2021 року про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака, на якого записані телеканали «112 Україна», Zik та Newsone.

Зеленський назвав блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne, Zik боротьбою за правду.