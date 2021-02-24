На «трубу Медведчука» накладено арешт (фото)

«Прикарпатзахідтранс» пов’язують із народним депутатом Віктором Медведчуком, проти якого введено санкції

Вищий антикорупційний суд за клопотанням детективів НАБУ та прокурорів САП наклав арешт на майно технологічного комплексу розташованої на території України частини магістрального нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок». Про це повідомили в пресслужбі НАБУ.

Ухвалою слідчого судді ВАКС від 23 лютого заборонено розпорядження, відчуження та користування об’єктами та лінійними ділянками, які безпосередньо задіяні в забезпеченні виробничої діяльності згаданого комплексу.

Відповідне майно передадуть в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Йдеться про будівлі, споруди, лінійні ділянки, технологічні об’єкти тощо, які розташовані на території Житомирської, Рівненської, Львівської, Закарпатської областей. До визначення управителя цим майном із боку АРМА воно перебуватиме на відповідальному зберіганні АТ «Уктранснафта».

Накладення арешту ініційовано в межах розслідування обставин передачі права власності на частину нафтопродуктопроводу «Самара-Західний напрямок» суб’єктам господарювання, які можливо причетні до Російської Федерації. Цю схему НАБУ та САП розслідують із 2017 року.

Нафтопродуктопровід «Самара-Західний напрямок» був збудований за часів СРСР і після проголошення незалежності України мав перейти у власність держави на підставі правонаступництва. Водночас дочірня компанія російської АК «Транснафтопродукт» зазначений трубопровід у власність України не передала. У 2011 році Господарський суд Рівненської області визнав право власності на частину нафтопродуктопроводу «Самара-Західний напрямок», що проходить територією України, за Україною. Апеляційний та Вищий господарський суд у 2014-2015 роках рішення підтвердили.

Згодом, у 2015 році, Господарський суд Рівненської області ці рішення скасував нібито за нововиявленими обставинами. У 2017 році той же суд визнав право власності на частину нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок» за ТОВ «Прикарпатзахідтранс», що є дочірнім підприємством АК «Транснафтопродукт».

У 2020 році на базі розслідуваної детективами справи створено спільну з СБУ слідчу групу. В межах розслідування 11 лютого 2021 року НАБУ, САП спільно з ГСУ СБУ за процесуального керівництва ОГП повідомили про підозру колишньому заступнику директора ДП «УкрДІАП» у зловживанні нею службовими повноваженнями.

За даними слідства, підозрювана склала завідомо недостовірний висновок, через який Господарський суд Рівненської області відмовив повертати державі частину нафтопродуктопроводів «Самара – Західний напрямок».

Починаючи з 2017 року детективам НАБУ вдалося не тільки зібрати докази незаконного заволодіння трубопроводом, але й детально вивчити можливість повернення його державі.

Раніше стало відомо, «Нафтогаз» готовий зберігати арештовану «трубу Медведчука». Витрати на утримання майна в «Нафтогазі» оцінили обсягом у 200 млн грн. Зазначимо, «Прикарпатзахідтранс» пов’язують із народним депутатом Віктором Медведчуком, проти якого введено санкції.

Раніше РНБО доручив повернути в державну власність українську ділянку нафтопроводу «Самара – Західний напрямок». Крім того, секретар РНБО Олексій Данілов пообіцяв, скоро розкриють більше інформації про те, хто вкрав у українського народу цей трубопровід і чому він не став державним.