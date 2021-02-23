«Нафтогаз» готовий зберігати арештовану «трубу Медведчука»

Витрати на утримання майна в « Нафтогазі » оцінили в 200 млн грн

Наразі на «Прикарпатзахідтранс» не були накладені санкції

НАК «Нафтогаз України» надає «Укртранснафті» згоду на прийняття на тимчасове відповідальне зберігання без права користування арештованого майна афілійованої з Віктором Медведчуком «Прикарпатзахідтранс». Умова для прийняття – компенсація витрат «Укртранснафті» за рахунок держави. Про це йдеться в рішенні акціонера.

Йдеться про частину нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок». Витрати на утримання майна в «Нафтогазі» оцінили обсягом у 200 млн грн. Під час внесення змін до фінплану товариства ці витрати також врахують.

Наразі на «Прикарпатзахідтранс» не були накладені санкції. Повернення нафтопродуктопроводу у власність держави Україна має відбутися на підставі окремого рішення Ради нацбезпеки. Раніше РНБО доручила правоохоронцям встановити, як частина нафтопроводу опинилася в приватних руках та повернути його в державну власність.

Водночас, Кабмін повинен визначити, кому віддати відібране в структур Медведчука майно. За даними ЗМІ, обговорюються два сценарії: управляти трубопроводами будуть або державна «Укртранснафта», або Міністерство внутрішніх справ.

Територією України проходить 1433 км нафтопродуктопроводу. Наразі «нафтопровід Медведчука» не збирається припиняти роботу.

Нагадаємо, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.