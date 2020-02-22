«Укрзалізниця» оголосила відбір кандидатів на посаду голови правління



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Свої заявки можна подавати до 16 березня

Конкурс буде проходити в п’ять етапів

Державна компанія «Укрзалізниця» оголосила про початок відбору кандидатів на пост глави правління.

Конкурс буде проходити в п’ять етапів. Свої заявки можна подавати до 16 березня.

Серед ключових цілей посади вказано забезпечення ефективності, продуктивності і своєчасності залізничного транспорту і логістичних послуг.

Вимоги до кандидатів наступні:

щонайменше три роки досвіду в управлінні великими компаніями, працюючи в якості виконавчого директора рівня С (генерального директора, президента, голови правління, С-1 — EVP);

досвід роботи на рівні керівника: а) великої залізничної компанії з щорічним вантажним перевезенням не менше 20 млрд тонн-км., або б) великої транспортної компанії з щорічним оборотом не менше 1 млрд доларів. Зазначається, що задля уникнення сумнівів, кандидати без галузевого досвіду, але з винятковим досвідом лідерства та трансформаційними успіхами, також запрошуються до участі.

успішний досвід у розробці та управлінні складними проектами в області організаційних змін (трансформація бізнес-моделі, організаційна перебудова, start-ups у нових країнах, злиття/ поглинання).

успішний досвід управління портфелем капітальних інвестиційних проектів загальним обсягом понад 100 мільйонів доларів;

успішний досвід управління змінами регуляторної сфери та впливу уряду;

глибокі практичні знання з економіки, досвіду стратегічного та інвестиційного планування, бюджетування на великих підприємствах;

навички переговорів на високому рівні, у тому числі на урядовому, міжнародному та діловому рівні;

володіння українською та/або російською мовами (будь-який кандидат, якщо він не володіє українською мовою, повинен бути здатним та зобов’язаний вільно володіти українською мовою через 6 місяців після призначення). Вільне володіння англійською діловою мовою є істотним;

голова правління не може обіймати позицію радника або члена наглядової ради чи схожої позиції у будь-яких підприємствах поза «Укрзалізницею».

Раніше повідомлялося, що наглядова рада «Укрзалізниці» розпочала конкурсну процедуру на посаду нового керівника компанії після звільнення попереднього голови Євгена Кравцова.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» витратить 837 тисяч гривень на пошуки нового керівника.

Як повідомляв «Главком», Кабінет міністрів України 5 лютого 2020 року схвалив розпорядження про тимчасове покладення виконання обов’язків голови правління АТ «Укрзалізниця» на Желька Марчека, який з 2016 року перебував у складі наглядової ради компанії.

Попереднього голову правління «Укрзалізниці» Євгена Кравцова Кабінет міністрів звільнив з посади 29 січня 2020 року. Цю посаду він обіймав із 10 січня 2019 року.