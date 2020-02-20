Бородянський заявив про запуск конкурсу на керівника телеканалу для окупованих територій



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Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський

Раніше Бородянський заявляв, що український телеканал, який мовитиме на окуповані території, має запрацювати у лютому 2020 року

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський підписав розпорядження про оголошення конкурсу на посаду керівника українського телеканалу, який вестиме мовлення на окупованих територіях.

Про це він розповів в ефірі hromadske.

«Сьогодні (19 лютого, ред.) я підписав (розпорядження про оголошення конкурсу — ред.), буде оголошений. Не був оголошений через бюрократичні процедури — об’єднувалось міністерство», — сказав він.

Міністр уточнив, що об’єднане міністерство з’явилося лише з 1 січня 2020 року.

«Ми гнали, як тільки можливо, щоб це швидко оголосити. Сьогодні буде оголошений конкурс», — додав він.

Нагадаємо, раніше Бородянський заявляв, що український телеканал, який мовитиме на окуповані території, має запрацювати у лютому 2020 року. В уряді переконані, що він зможе конкурувати з російськими.

Також Бородянський заявляв, що телеканал, який мовитиме на окуповані території, працюватиме на базі каналу UATV, а його бюджет перевищуватиме 400 мільйонів гривень.