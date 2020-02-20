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    Культура

    Бородянський заявив про запуск конкурсу на керівника телеканалу для окупованих територій

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    Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський - Бородянський заявив про запуск конкурсу на керівника телеканалу для окупованих територій
    Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський

    Раніше Бородянський заявляв, що український телеканал, який мовитиме на окуповані території, має запрацювати у лютому 2020 року

    Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський підписав розпорядження про оголошення конкурсу на посаду керівника українського телеканалу, який вестиме мовлення на окупованих територіях.

    Про це він розповів в ефірі hromadske.

    «Сьогодні (19 лютого, ред.) я підписав (розпорядження про оголошення конкурсу — ред.), буде оголошений. Не був оголошений через бюрократичні процедури — об’єднувалось міністерство», — сказав він.

    Міністр уточнив, що об’єднане міністерство з’явилося лише з 1 січня 2020 року.

    «Ми гнали, як тільки можливо, щоб це швидко оголосити. Сьогодні буде оголошений конкурс», — додав він.

    Нагадаємо, раніше Бородянський заявляв, що український телеканал, який мовитиме на окуповані території, має запрацювати у лютому 2020 року. В уряді переконані, що він зможе конкурувати з російськими.

    Також Бородянський заявляв, що телеканал, який мовитиме на окуповані території, працюватиме на базі каналу UATV, а його бюджет перевищуватиме 400 мільйонів гривень.

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    ЗМІ Донбас телебачення Мінкульт міністр конкурс окуповані території Володимир Бородянський
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