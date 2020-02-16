Дівчина померла під час конкурсу з поїдання тістечок в Москві (відео)



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Слідчі почали перевірку обставин смерті дівчини

Слідчий Росії комітет почав перевірку обставин смерті дівчини на конкурсі поїдання тістечок в барі Killfish в центрі Москви.

«За фактом виявлення тіла дівчини в одному з барів в центрі Москви проводиться процесуальна перевірка», – повідомила представник Головного слідчого управління СК по Москві Юлія Іванова. Слідчі встановлюють причини смерті дівчини.

У неділю в приміщенні бару Killfish в Басманному районі Москви раптово померла дівчина. Як повідомив Telegram-канал Baza, в барі проводився конкурс з поїдання тістечок, дівчина перемогла в ньому, але вдавилася і задихнулася.

За мить до смерті

У правоохоронних органах повідомили, що «мова про те, що 23-річна дівчина вдавилася тістечками не йде, ознак асфіксії у неї не виявлено». За однією з версій, «у неї зупинилося серце».