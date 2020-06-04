  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    «Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди на Трійцю

    • Розсилка
    В &laquo;Укрзалізниці&raquo; наголошують, що квитки на потяги продаватимуть на 50% місць - «Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди на Трійцю
    В «Укрзалізниці» наголошують, що квитки на потяги продаватимуть на 50% місць

    Додаткові потяги курсуватимуть з 5 до 9 травня у п'яти напрямках

    «Укрзалізниця» призначила додаткові регіональні поїзди на Трійцю. Про це повідомляє пресслужба відомства.

    Зазначається, додаткові потяги курсуватимуть у період з 5 до 9 червня.

    Регіональні поїзди курсуватимуть щодня у п'яти напрямках:

    • №864 / 866 Неданичі, Чернігів - Київ-Волинський;
    • №884 / 883 Фастів - Зернове - Київ-Волинський;
    • №888 / 887 Київ-Волинський - Ворожба - Фастів;
    • №896 / 895 Київ-Волинський - Конотоп, Шостка - Київ-Волинський.
    • №880 / 882 Київ-Волинський - Славутич - Фастів.

    В «Укрзалізниці» наголошують, що квитки на потяги продаватимуть на 50% місць.

    Як повідомлялося, відсьогодні, 4 червня, «Укрзалізниця» відновила рух потягів у західні області.

     Нагадаємо, «Укрзалізниця» дозволила пасажирам використовувати цифровий паспорт.

    «Укрзалізниця» з 1 червня розпочала рух пасажирських поїздів далекого сполучення та Інтерсіті+ у населені пункти центральної, південної, північної та східної України.

    Також міністр інфраструктури запевняв, що вартість залізничних квитків не зросте після карантину

    Читайте також:


    Укрзалізниця потяг Чернігів квиток
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ