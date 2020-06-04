«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди на Трійцю
Додаткові потяги курсуватимуть з 5 до 9 травня у п'яти напрямках
«Укрзалізниця» призначила додаткові регіональні поїзди на Трійцю. Про це повідомляє пресслужба відомства.
Зазначається, додаткові потяги курсуватимуть у період з 5 до 9 червня.
Регіональні поїзди курсуватимуть щодня у п'яти напрямках:
- №864 / 866 Неданичі, Чернігів - Київ-Волинський;
- №884 / 883 Фастів - Зернове - Київ-Волинський;
- №888 / 887 Київ-Волинський - Ворожба - Фастів;
- №896 / 895 Київ-Волинський - Конотоп, Шостка - Київ-Волинський.
- №880 / 882 Київ-Волинський - Славутич - Фастів.
В «Укрзалізниці» наголошують, що квитки на потяги продаватимуть на 50% місць.
Як повідомлялося, відсьогодні, 4 червня, «Укрзалізниця» відновила рух потягів у західні області.
Нагадаємо, «Укрзалізниця» дозволила пасажирам використовувати цифровий паспорт.
«Укрзалізниця» з 1 червня розпочала рух пасажирських поїздів далекого сполучення та Інтерсіті+ у населені пункти центральної, південної, північної та східної України.
Також міністр інфраструктури запевняв, що вартість залізничних квитків не зросте після карантину.