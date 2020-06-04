«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди на Трійцю



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В «Укрзалізниці» наголошують, що квитки на потяги продаватимуть на 50% місць

Додаткові потяги курсуватимуть з 5 до 9 травня у п'яти напрямках

«Укрзалізниця» призначила додаткові регіональні поїзди на Трійцю. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, додаткові потяги курсуватимуть у період з 5 до 9 червня.

Регіональні поїзди курсуватимуть щодня у п'яти напрямках:

№864 / 866 Неданичі, Чернігів - Київ-Волинський;

№884 / 883 Фастів - Зернове - Київ-Волинський;

№888 / 887 Київ-Волинський - Ворожба - Фастів;

№896 / 895 Київ-Волинський - Конотоп, Шостка - Київ-Волинський.

№880 / 882 Київ-Волинський - Славутич - Фастів.

В «Укрзалізниці» наголошують, що квитки на потяги продаватимуть на 50% місць.

Як повідомлялося, відсьогодні, 4 червня, «Укрзалізниця» відновила рух потягів у західні області.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» дозволила пасажирам використовувати цифровий паспорт.

«Укрзалізниця» з 1 червня розпочала рух пасажирських поїздів далекого сполучення та Інтерсіті+ у населені пункти центральної, південної, північної та східної України.

Також міністр інфраструктури запевняв, що вартість залізничних квитків не зросте після карантину.



