«Укрзалізниця» дозволила пасажирам використовувати цифровий паспорт



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Наразі в застосунку «Дія» доступні цифрові посвідчення водія, ID-картка та закордонний біометричний паспорт

Не можна використовувати скріншот паспорта з «Дії», адже важливою є дата останнього оновлення документа

Користувачі «Дії» тепер можуть пред‘являти електронні ID-картку або закордонний біометричний паспорт при посадці у поїзд.



«Україна — перша держава у світі, де можна користуватися цифровими паспортами без паперових чи пластикових аналогів. Їх юридична сила визначена постановою Кабміну», - повідомляє урядовий портал.



Наразі в застосунку «Дія» доступні цифрові посвідчення водія, ID-картка та закордонний біометричний паспорт.



«Паспорт у застосунку буде доступним офлайн, але важливим фактором при звірці даних є дата останнього оновлення документа. Цифровий документ не вважається чинним у разі відсутності фото або технічних проблем. Пасажиру необхідно буде пред’явити звичайний документ, що посвідчує особу. Крім того, не можна використовувати скріншот паспорта з «Дії», - повідомили в «Укрзалізниці».



Нагадаємо, при посадці у поїзд пасажир повинен мати квиток і документ, що посвідчує особу. Це може бути паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт України, службовий паспорт України, посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу, посвідчення особи на повернення в Україну, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідчення водія, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон та інші, які передбачені правилами.

«Укрзалізниця» з 1 червня розпочала рух пасажирських поїздів далекого сполучення та Інтерсіті+ у населені пункти центральної, південної, північної та східної України. Планується, що з 4 червня розпочнеться рух поїздів в західні області України.