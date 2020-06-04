«Укрзалізниця» відновила рух потягів у західні області
Продаж квитків відкрито на половину місць у поїздах
«Укрзалізниця» у четвер, 4 червня, відновила рух потягів далекого сполучення у західні області України. Про це повідомляє пресслужба компанії.
«Сьогодні в перші рейси після карантину вирушили поїзди далекого прямування в напрямку Заходу України», - йдеться в повідомленні.
У компанії наголосили, що продаж квитків відкрито на половину місць у поїздах. «Квитки можна придбати через офіційний сайт компанії і в залізничних касах», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у потяги будуть пускати пасажирів виключно в захисних масках. «Температурний скринінг буде здійснюватися під час перевірки квитків у поїздах Інтерсіті і під час посадки у вагон в нічних поїздах», - інформують в «Укрзалізниці».
Як повідомлялося, «Укрзалізниця» дозволила пасажирам використовувати цифровий паспорт.
«Укрзалізниця» з 1 червня розпочала рух пасажирських поїздів далекого сполучення та Інтерсіті+ у населені пункти центральної, південної, північної та східної України.
Також міністр інфраструктури запевняв, що вартість залізничних квитків не зросте після карантину.