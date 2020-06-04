«Укрзалізниця» відновила рух потягів у західні області



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У потяги будуть пускати пасажирів виключно в захисних масках

Продаж квитків відкрито на половину місць у поїздах

«Укрзалізниця» у четвер, 4 червня, відновила рух потягів далекого сполучення у західні області України. Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Сьогодні в перші рейси після карантину вирушили поїзди далекого прямування в напрямку Заходу України», - йдеться в повідомленні.

У компанії наголосили, що продаж квитків відкрито на половину місць у поїздах. «Квитки можна придбати через офіційний сайт компанії і в залізничних касах», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у потяги будуть пускати пасажирів виключно в захисних масках. «Температурний скринінг буде здійснюватися під час перевірки квитків у поїздах Інтерсіті і під час посадки у вагон в нічних поїздах», - інформують в «Укрзалізниці».

Як повідомлялося, «Укрзалізниця» дозволила пасажирам використовувати цифровий паспорт.

«Укрзалізниця» з 1 червня розпочала рух пасажирських поїздів далекого сполучення та Інтерсіті+ у населені пункти центральної, південної, північної та східної України.

Також міністр інфраструктури запевняв, що вартість залізничних квитків не зросте після карантину.