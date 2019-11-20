НАБУ завершило слідство про розкрадання 20 млн «Укрзалізниці»



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20 листопада 2019 року підозрюваним та їхнім захисникам відкрили матеріали слідства для ознайомлення

Національне антикорупційне бюро завершило слідство у справі заволодіння 20 млн грн «Укрзалізниці». Про це інформує пресслужба відомства.

«Національне бюро та САП завершили розслідування неправомірних дій народного депутата України VІІ-VІІІ скликання, його фінансового радника та експозаштатного радника Голови Адміністрації Президента України (2015–2016 рр.) із заподіяння 20 млн грн збитків ДП «Укрзалізничпостач» (з грудня 2015 року – філія АТ «Укрзалізниця») та замаху на заволодіння ще 44 млн грн. 20 листопада 2019 року підозрюваним та їхнім захисникам відкрили матеріали слідства для ознайомлення», - йдеться у повідомленні.

За версією слідства, у 2015 році приватний підприємець звернувся до чинного на той час народного депутата України з проханням сприяти організації схеми постачання метизної продукції Укрзалізниці за вдвічі завищеними цінами. Нардеп погодився сприяти у вчиненні злочину, зокрема, порадами, фінансовими ресурсами та своїми діловими зв’язками. У цей же час його помічник долучився до вчинення злочину виконанням доручень нардепа щодо фінансів та консультуванням інших учасників схеми.

Народний обранець також звернувся до експозаштатного радника глави Адміністрації президента України, аби він здійснив вплив на службових осіб ДП «Укрзалізничпостач». Службовці ДП мали забезпечити перемогу на торгах та укладення договору постачання метизної продукції за бажаною для учасників злочину ціною. У результаті, за домовленістю, службові особи УЗ допомогли заздалегідь визначеному ТОВ перемогти у конкурсних торгах, після чого уклали угоду на постачання метизної продукції за цінами, що на той момент майже вдвічі перевищували середньоринкові. Внаслідок цього, за версією слідства, Укрзалізниці було завдано майнової шкоди у розмірі понад 20 млн грн.

Розслідування наведених фактів НАБУ та САП розпочали у січні 2016 року.

Вже у липні 2016 року встановлені та затримані перші п’ять підозрюваних осіб, серед яких як представники комерційних структур, так і службовці Укрзалізниці.

У жовтні-листопаді 2016 року повідомили про підозру колишньому в.о. керівника ДП «Укрзалізничпостач», а також організатору злочину — бенефіціару ТОВ «Інкомм», якого через переховування від слідства оголосили в міжнародний розшук. В березні 2017 року справу скерували на розгляд до Солом’янського районного суду м.Києва.

У липні 2017 року чотирьом особам, серед яких представники комерційних структур та службовці Укрзалізниці, повідомлено про підозру у вчиненні аналогічного злочину. В серпні 2018 року справу за цим епізодом передано до Солом’янського районного суду м.Києва.

В 2019 році коло причетних до вчинення злочину поповнилося екснародним депутатом України, його фінансовим радником та експозаштатним радником голови Адміністрації президента України (2015–2016 рр.). В жовтні їм повідомили про підозру.

Нагадаємо, 5 жовтня Вищий антикорупційний суд обрав колишньому народному депутату від БПП Валерію Іщенку запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Зазначається, що термін дії запобіжного заходу - два місяці. Суд зобов'язав Іщенка здати паспорти, проте електронний браслет застосовувати до нього не будуть.

Колишній нардеп Валерій Іщенко (праворуч) на засіданні суду

Іщенко є підозрюваним у справі про заволодіння 20 млн грн «Укрзалізниці».

У середу, 2 жовтня, детективи НАБУ повідомили про підозру Іщенку. За версією слідства, у 2015 році підозрюваний сприяв незаконному заволодінню 20 млн грн держпідприємства «Укрзалізничпостач», а також вчиненню у 2016 році замаху на незаконне заволодіння 43 млн грн.

Окрім того, САП підготувала підозри фінансовому раднику ексдепутата та колишньому позаштатному раднику голови Адміністрації президента.