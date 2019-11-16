«Укрзалізниця» призначила 6 додаткових поїздів на Різдво і Новий рік



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Укрзалізниця» повідомила напрямки, за якими курсуватимуть 6 додаткових поїздів, виділених до зимових свят Фото: УНІАН

Всього до зимових свят залізничний перевізник планує виділити 35 додаткових поїздів

Для зручних подорожей пасажирів на новорічні та різдвяні свята «Укрзалізниця» вже призначила 6 додаткових поїздів. Вони курсуватимуть на напрямках Київ — Львів, Київ — Ковель, Покровськ — Харків, Львів — Одеса, Львів — Ужгород та Кривий Ріг — Ужгород. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу «Укрзалізниці».

Сьогодні на ці поїзди вже можна придбати квитки на дати до 29 грудня, тобто за 45 днів до відправлення.

Зокрема, поїзд № 181/182 Київ — Львів курсуватиме 22, 23, 26, 27 грудня, відправлення з Києва о 00:55 та прибуття до Львова о 10:36. Зворотно — 21, 22, 25, 26 грудня, відправлення зі Львова о 12:18 та прибуття до Києва о 00:02.

Поїзд № 197/198 Київ — Ковель курсуватиме 28 грудня, відправлення з Києва о 06:19 та прибуття до Ковеля о 14:48. Зворотно відправлення з Ковеля об 11:27 та прибуття до Києва о 20:45.

Поїзд № 205/206 Покровськ — Харків курсуватиме 22, 27, 28 та 29 грудня. Відправлення з Покровська о 09:20 та прибуття до Харкова о 14:49. Відправлення з Харкова о 16:44 та прибуття до Покровська о 22:07.

Поїзд № 167/168 Львів — Одеса курсуватиме 22, 27 грудня. Відправлення зі Львова о 09:40 та прибуття до Одеси о 20:23. Відправлення з Одеси о 10:18 та прибуття до Львова о 21:05.

Поїзд № 201/202 Львів — Ужгород призначений на 29 грудня, відправлення зі Львова о 06:43 та прибуття до Ужгорода о 12:10. Відправлення з Ужгорода о 14:05 та прибуття до Львова о 19:55.

Окрім цього, поїзд № 76/75 Кривий Ріг — Київ — Ужгород курсуватиме 27, 28, 29 грудня, зворотно з Ужгорода — 29 грудня. Відправлення з Кривого Рогу о 20:59 та прибуття до Ужгорода о 21:58, відправлення з Ужгорода о 06:25 та прибуття до Кривого Рогу о 06:23.

Квитки на ці поїзди вже можна придбати онлайн та в залізничних касах.

Загалом до новорічних та різдвяних свят «Укрзалізниця» планує призначити 35 додаткових поїздів далекого сполучення ідеться в повідомленні.

Раніше в «Укрзалізниці» розказали скільки квитків у них купують через інтернет.

Як повідомляв «Главком», на Львівській залізниці виявили ферму криптовалюти.