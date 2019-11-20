Під Києвом невідомі закидали каміння швидкісний потяг (фото)



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У вагонах розбито 6 бокових склопакетів Фото: Укрзалізниця

З початку року хулігани розбили 76 бокових і одне лобове скло у швидкісних поїздах

У неділю, 17 листопада, у Фастівському районі Київщини вандали закидали камінням швидкісний поїзд №763 Київ - Одеса. Внаслідок інциденту у чотирьох вагонах розбито 6 бокових склопакетів.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Про випадок залізничники повідомили правоохоронцям. Під час нападу ніхто не постраждав.

Аналогічні випадки сталися нещодавно зі швидкісними поїздами харківського, запорізького, криворізького напрямків. Загалом з початку року хулігани розбили 76 бокових і одне лобове скло у швидкісних поїздах. Сума збитків складає більш як 350 тисяч гривень.

Нагадуємо, що за вказані діяння передбачена кримінальна відповідальність. Так, поліцією відкрито кримінальне провадження проти хуліганів, які у травні цього року закидали камінням швидкісний поїзд №716 Перемишль - Київ.

Як повідомлялося, у ніч на 24 жовтня на технічній станції «Борщагівка», яка є відстійником для поїздів міської електрички, стався випадок вандалізму. Невстановленими особами було понівечено вагони та вкрадено дроти електрообладнання.