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    Новини

    Під Києвом невідомі закидали каміння швидкісний потяг (фото)

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    У вагонах&nbsp;розбито 6 бокових склопакетів - Під Києвом невідомі закидали каміння швидкісний потяг (фото)
    У вагонах розбито 6 бокових склопакетів
    Фото: Укрзалізниця

    З початку року хулігани розбили 76 бокових і одне лобове скло у швидкісних поїздах

    У неділю, 17 листопада, у Фастівському районі Київщини вандали закидали камінням швидкісний поїзд №763 Київ - Одеса. Внаслідок інциденту у чотирьох вагонах розбито 6 бокових склопакетів.

    Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

    Про випадок залізничники повідомили правоохоронцям. Під час нападу ніхто не постраждав.

    Аналогічні випадки сталися нещодавно зі швидкісними поїздами харківського, запорізького, криворізького напрямків. Загалом з початку року хулігани розбили 76 бокових і одне лобове скло у швидкісних поїздах. Сума збитків складає більш як 350 тисяч гривень.

    Нагадуємо, що за вказані діяння передбачена кримінальна відповідальність. Так, поліцією відкрито кримінальне провадження проти хуліганів, які у травні цього року закидали камінням швидкісний поїзд №716 Перемишль - Київ.

    Як повідомлялося, у ніч на 24 жовтня на технічній станції «Борщагівка», яка є відстійником для поїздів міської електрички, стався випадок вандалізму. Невстановленими особами було понівечено вагони та вкрадено дроти електрообладнання.

    Національна поліція України Укрзалізниця вандалізм потяг Київщина
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