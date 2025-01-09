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Уперше за часів незалежності. Яку рибу випущено до українських водойм

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Уперше за часів незалежності. Яку рибу випущено до українських водойм
Протягом 2024 року у водні об’єкти України вселено лосося дунайського, форелі струмкової та інших цінних видів риб
фото: freepik.com

Кампанія зариблення поповнила водойми Карпатського регіону лососевими видами риб

Уперше за часів незалежності України до водойм Закарпаття вселено 8783 екз. мальків червонокнижного харіуса європейського, вирощеного на рибоводному форелевому заводі «Лопушно». Про це повідомляє пресслужба Державного агентства з розвитку меліорації рибного господарства та продовольчих програм.

«Водні об’єкти басейну Тиси збагатилися 21,4 тис. екз. червонокнижного лосося дунайського (головатиці). Разом із тим водойми одразу чотирьох регіонів – Львівщини, Івано-Франківщини, Закарпаття та Буковини збагатилися 253 тис. екз. мальків струмкової форелі», – йдеться у повідомленні.

Загалом протягом минулого року у рибогосподарські водні об’єкти України вселено понад 10,8 млн екз. цінних видів риб – харіуса європейського, лосося дунайського, форелі струмкової, коропа, товстолоба, білого амура та ін., зазначають у Держрибагентстві.

Уперше за часів незалежності. Яку рибу випущено до українських водойм фото 1
фото: darg.gov.ua

Як пояснюють у відомстві, унікальна кампанія зариблення за рахунок державного бюджету дала можливість поповнити водойми Карпатського регіону понад 283 тис. екз. лососевих видів риб, що на 11 % більше, ніж у попередньому році. 

Водночас у 2024 році розпочалася масштабна кампанія зариблення водойм за кошти, які отримали місцеві бюджети від спеціального використання водних біоресурсів через прозорі аукціони на промисловий вилов риби. Зокрема, заходи зі вселення водних біоресурсів відбулися на Черкащині (до Кременчуцького водосховища випущено близько 358 тис. екз. товстолоба), Полтавщині (рибні запаси Кременчуцького і Кам’янського водосховищ поповнилися 54 820 екз. товстолоба, річка Ворскла – 7830 екз. товстолоба), Кіровоградщині (до Кременчуцького і Кам’янського водосховищ вселено 31 834 екз. коропа та товстолоба). 

У Держрибагентстві додають, що систематичне поповнення популяцій водних біоресурсів є стратегічно важливим для рибного господарства, адже це робота на перспективу для забезпечення продовольчої безпеки країни та поліпшення екологічного стану водойм.

Нагадаємо, нове дослідження, проведене австралійськими науковими інститутами, виявило тривожні тенденції щодо запасів риби у Світовому океані. Про це пише Technology Networks.

З результатів дослідження можна зробити висновок, що навіть ті наукові рекомендації, які раніше були основою для встановлення квот на вилов риби, виявилися надто оптимістичними. Експерти, такі як Райнер Фрезе із Центру океанічних досліджень імені Гельмгольця та Деніел Полі з Університету Британської Колумбії, стверджують, що існуючі моделі оцінки запасів риби надто складні та не завжди враховують важливі екологічні принципи. 

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Теги: Закарпаття робота риба

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