Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Таганрозі пролунали вибухи: місцева влада заявила про ракетну атаку

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Таганрозі пролунали вибухи: місцева влада заявила про ракетну атаку
Очевидці стверджували, що було чутно щонайменше 10 вибухів над Таганрогом, які почалися о 4:20 ранку за місцевим часом
фото ілюстративне з відкритих джерел

Пошкоджень зазнало промислове підприємство, згоріло 14 автомобілів на парковці

Російська влада заявила, що в ніч проти 11 грудня місто Таганрог Ростовської області зазнало ракетної атаки, внаслідок якої пошкоджене промислове підприємство і згоріло 14 автомобілів. Про це повідомив в.о. губернатора Ростовської області Юрій Слюсар.

«Сьогодні вночі ракетної атаки зазнав Таганрог. Пошкоджень зазнало промислове підприємство, згоріло 14 автомобілів на парковці», – зазначив він.

Як писали російські пабліки, жителі Таганрога повідомляли про численні вибухи і стрілянину. Очевидці стверджували, що було чутно щонайменше 10 вибухів над Таганрогом, які почалися о 4:20 ранку за місцевим часом.

Нагадаємо, у Брянську пізно ввечері 10 грудня пролунала серія вибухів. Після цього спалахнула пожежа на нафтобазі «Транснефті».  Російська влада заявила про атаку 10 дронів на область.

Окрім того, у ніч проти суботи, 7 грудня, у місті Майкоп, столиці Адигейської автономної області РФ пролунало два потужних вибухи.

До слова, 10 жовтня БпЛА атакували черговий військовий аеродром на території Росії. Під удар потрапив аеродром Ханська у республіці Адигея.  

Згодом Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження Силами оборони аеродрому «Ханская» в Республіці Адигея РФ. Зокрема під удар потрапив склад боєприпасів, що розташований на території військового об’єкта. В районі цілі відмічалася робота ворожої ППО, зафіксовано займання.

Джерело «Главкома» у СБУ повідомило, під час атаки на летовищі «Ханская» перебувало одразу 57 російських бойових і тренувальних літаків та гелікоптерів. Серед них Су-34, Су-35 та Мі-8. Відомо, що на аеродромі сталися масштабні пожежі і детонація. Серед іншого, це підтверджується також супутниковим моніторингом.

Читайте також:

Теги: пожежа аеродром влада ракета місто робота Україна війна окупанти росія ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головні події ночі 21 листопада
Росіяни запустили по Україні крилаті ракети, українська гра Stalker 2 б'є рекорди з продажів: головне за ніч
21 листопада, 07:00
Ніна Южаніна розповіла про рішення уряду щодо підтримки військових частин
Уряд відмовився збільшувати бюджетну підтримку військових частин у 2024 році – нардепка
12 листопада, 19:25
Камера у в'язниці у звільненому від російських військ Ізюмі
Російська влада та військові широко застосовують тортури в Україні – доповідь ООН
13 листопада, 21:58
Генерал Баргилевич дав своє перше велике інтерв’ю «Главкому»
Начальник Генштабу генерал Баргилевич: Бої на Курщині важчі, ніж бої на Донбасі
20 листопада, 12:10
У США вперше у світі провели подвійну трансплантацію легень за допомогою робота
У США вперше у світі провели подвійну трансплантацію легень за допомогою робота
23 листопада, 04:40
Росія споруджує нові будинки на місці розбомблених під час штурму Маріуполя
Скільки українців повернулися в окупований Маріуполь: нардеп озвучив жахливі цифри
24 листопада, 16:43
Фото ілюстративне
Атака дронів на Київ: у Голосіївському районі пошкоджено будинок
1 грудня, 06:05
Військовослужбовців армії КНДР після скарг нагодували індивідуальними пайками із продовольчих запасів 11 окремої десантно-штурмової бригади ЗС РФ
Військові КНДР у Курській області скаржаться на недостачу їжі – розвідка
4 грудня, 15:21
Внаслідок падіння уламків у двох районах пошкоджені вісім приватних будинків
Нічна атака дронів на Київщину: влада повідомила про наслідки
6 грудня, 10:45

Події в Україні

Порятунок жінок з-під завалів у Запоріжжі, поразка «Шахтаря», вибухи у Росії: головне за ніч
Порятунок жінок з-під завалів у Запоріжжі, поразка «Шахтаря», вибухи у Росії: головне за ніч
У Таганрозі пролунали вибухи: місцева влада заявила про ракетну атаку
У Таганрозі пролунали вибухи: місцева влада заявила про ракетну атаку
Через застосунок «Армія+» військові зможуть подати рапорт на отримання винагороди за знищену техніку
Через застосунок «Армія+» військові зможуть подати рапорт на отримання винагороди за знищену техніку
Рада керуючих МАГАТЕ розгляне атаку автомобіля місії агентства як черговий злочин Росії – Галущенко
Рада керуючих МАГАТЕ розгляне атаку автомобіля місії агентства як черговий злочин Росії – Галущенко
У Брянську пролунали вибухи: горить нафтобаза «Транснефті»
У Брянську пролунали вибухи: горить нафтобаза «Транснефті»
Держдеп США схвалив продаж Україні обладнання для обслуговування F-16
Держдеп США схвалив продаж Україні обладнання для обслуговування F-16

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
129K
Окупанти прорвали кордон на Сумщині? Влада зробила заяву
120K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 грудня: ситуація на фронті
94K
Путінській диктатурі залишилося недовго
42K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 грудня 2024
18K
«Найбагатший біженець у світі». Скільки грошей Асад вивіз до Росії
16K
Прогноз магнітних бур на 10-12 грудня: якою буде сонячна активність

Новини

Хмарно та мокрий сніг: прогноз погоди на 11 грудня
Сьогодні, 06:00
11 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
«Школа шкіперів» від Сталевого фронту підготувала перші 50 випускників
Вчора, 14:40
Хмарно, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 10 грудня
Вчора, 06:00
10 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Справа Гринкевичів: ЄСПЛ розпочав провадження
9 грудня, 10:01

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua