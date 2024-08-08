Світ зіштовхнеться із нестачею лосося? Виробники із Норвегії б'ють на сполох

Розведення лосося в Норвегії опинилось під загрозою і вимушено боротись із зміною кліматичних умов

Несприятливі погодні умови у поточному році погіршили умови розведення лососевих у Норвегії. Морська теплова хвиля, викликана Ель-Ніньо, змінилася різким похолоданням, тому за період 2024 року смертність риби на фермах з розведення лосося в Норвегії зросла до рекордних 16,7%. Про це пише Reuters із посиланням на Норвезький інститут ветеринарії.

«Ця зима була якимось «ідеальним штормом» для галузі, якщо говорити про складні умови господарювання», – цитує агентство слова аналітика Carnegie Філіпа Скрейза. Проте це лише початок проблем, і ситуація буде погіршуватись.

Норвегія – найбільший виробник атлантичного лосося, що культивується, на частку якого припадає 50% світового ринку.

Рекордно висока температура води посилює загрозу зараження лосося морськими вошами – дрібними веслоногими рачками. Встановлено, що зростання популяції цих паразитів пов'язані з нагріванням світового океану. Вони, як і полчища медуз, які нападають на лосося, загрожують не лише аквакультурі, а й дикій рибі.

«Лікування від морських вошей (вакцинація) часто викликає стрес у риби, що ставить під загрозу її благополуччя та стійкість до інших захворювань», – зазначив аналітик DNB Олександр Аукнер.

Щоб захистити рибу, виробники проводять випробування глибоководних садків для розведення. Багато хто намагається довше тримати молодняк у наземних спорудах, щоб уберегти її від суворих кліматичних умов, хоча це і не покращило показники смертності.

У деяких випадках занадто висока температура на потужностях розведення призводить до того, що риба гине при попаданні в морську воду.

Щоб захистити репутацію галузі, Норвегія заборонила експорт пораненої риби, що класифікується як низькосортний лосось. Це змушує фермерів збільшувати переробку такої риби на преміальні продукти – філе чи копченості. Їх можна продавати за кордон на законних підставах. До введення заборони неперероблена риба потрапляла на європейські ринки в обхід тарифних бар'єрів, тепер рибоводам доводиться продавати надлишки пораненої риби зі знижкою стороннім переробникам, нагадав Скрейз.

У той же час компанії, які мають власні підприємства для філетування риби, такі як SalMar, зіткнулися з низькою ефективністю потужностей через брак робочих рук для обробки великих обсягів. Щоб вирішити цю проблему, найбільший у світі переробник Mowi та його конкурент Grieg Seafood модернізують свої переробні потужності.

За даними Норвезької ради з морепродуктів, на експорт лосося припадає приблизно 2% ВВП королівства. У 2023 році було експортовано 1,2 млн. тонн лосося на $11,2 млрд. Аналітики сумніваються у здатності норвезьких рибників зберегти колишні обсяги розведення.

На початку року SalMar знизила свій цільовий показник на 2024 рік, хоча інші великі гравці залишили прогнози без змін. Тим часом компанія Kontali, яка займається збором та аналізом даних з аквакультури, переглянула свій прогноз зростання обсягів у 2024 році для Норвегії та світового ринку. Там очікують, що приріст становитиме лише 1%.