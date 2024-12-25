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Правоохоронці викрили схему продажу до ЄС авто, викрадених під час окупації на Київщині

Ірина Бура
glavcom.ua
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Правоохоронці викрили схему продажу до ЄС авто, викрадених під час окупації на Київщині
Кожен учасник оборудки відповідав за певний напрям: одні займались виготовленням підроблених документів, а інші – транспортували автомобілі до прикордонної області, де продавали їх
Фото: Офіс Генпрокурора

Схему переобладнання викрадених автомобілів налагодив житель Закарпатської області, який залучив до неї кількох місцевих чоловіків та жінку, а також жителів Черкаської та Київської областей

Правоохоронці викрили злочинну групу, яка перепродавала у Європі автомобілі, викрадені під час окупації Київщини. Про це повідомив Офіс генпрокурора України.

За даними слідства, у 2022 році під час тимчасової окупації Київської області були викрадені близько 140 автомобілів, які належали столичним автосалонам. Згодом деякі з цих машин почали з’являтися в пропозиціях на продаж. Після зміни ідентифікаційних номерів кузова автомобілів їх реалізовували в Україні та за кордоном.

Схему переобладнання викрадених автомобілів, за даними слідства, налагодив житель Закарпатської області, який залучив до неї кількох місцевих чоловіків та жінку, а також жителів Черкаської та Київської областей. Кожен учасник оборудки відповідав за певний напрям: одні займались виготовленням підроблених документів, пошуком громадян із правом виїзду за кордон, а інші – транспортували автомобілі до прикордонної області, після чого машини продавали.

Переобладнання викрадених авто проводили на території Києва та області, у гаражних приміщеннях спільники перебивали номери кузовів та замінювали агрегати. Після цього автомобілі транспортували до Закарпаття і переганяли до країн Європейського Союзу, де довірені особи легалізували їх шляхом постановки на облік як нових транспортних засобів.

Під час слідства встановлено, що сприяв формальному митному контролю інспектор одного з митних постів Закарпатської митниці. Під час його робочих змін підозрювані вивозили до Угорщини автомобілі з фіктивними номерними знаками, документами на них та оформленими міжнародними страховими полісами, а митник вносив до офіційних баз фіктивні дані автомобілів.

За такою схемою підозрювані розмитнили й реалізували більше десятка автомобілів, зазначає ОГП.

П’ятьом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Одну особу оголошено у розшук, а ще один підозрюваний перебуває під вартою в межах раніше обраного запобіжного заходу.

Як повідомлялося, у Чернівецькій області заблокували канал незаконного ввезення автомобілів, які оформляли під виглядом гуманітарної допомоги і в Україні продавали.

Нагадаємо, 765 авто викрали від початку року в Україні – це найнижчий показник від початку великої війни. До порівняння, за той самий час торік було зафіксовано майже вдвічі більше подібних злочинів – 1,2 тис. угони. Пік активності автокрадіїв припав на початок повномасштабної війни – 11,7 тис. випадків. Загалом за три роки зафіксовано 15274 викрадених авто.

Раніше повідомлялося, у Рівному правоохоронцям довелося ганятися за 14-річним хлопцем. Він тікав на викраденому авто. Про це повідомляє Національна поліція України. Правоохоронці помітили автомобіль Mitsubishi Pajero, який наїхав на бордюрний камінь і, побачивши поліцейське авто, почав тікати. Інспектори передали інформацію в радіоефір і розпочали переслідування. Своєю чергою водій ігнорував вимоги зупинитися, порушував правила дорожнього руху і створював аварійні ситуації.

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